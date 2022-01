© Ibysse - stock.adobe.com Vanille Près d’un quart des produits non conformes

Gousses, extraits, arômes, sucres… De trop nombreux produits issus de la vanille sont de qualité inférieure à celle affichée, voire sont fraudés, montre une enquête de la Répression des fraudes.

La vanille est victime de son succès auprès des consommateurs, et de la flambée de son prix depuis plusieurs années… Les non-conformités sur les gousses, les extraits, les arômes et les sucres vanillés, vendus tels quels aux consommateurs ou utilisés dans des plats préparés (glaces, biscuits, produits laitiers, boissons, etc.) sont récurrentes, a signalé la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans une récente communication.

Le quart des gousses, la moitié des extraits et des arômes et le tiers des sucres vanillés se révélaient non conformes, lors d’enquêtes menées par la DGCCRF en 2019 dans 177 établissements. Ces résultats confirment les problèmes de qualité que nous avions soulevés en 2020 lors de nos propres tests.

Voici un inventaire des différentes pratiques frauduleuses relevées par la DGCCRF :

remplacer des produits de la vanille (gousse entière, extrait) par d’autres de qualité inférieure (gousse épuisée (1), extrait de vanille constitué d’eau ou de sucre et d’un arôme artificiel) ;

intensifier le goût, l’odeur et l’aspect de la vanille en trempant les gousses dans un arôme à flaveur vanille ;

reproduire la saveur de la vanille en ajoutant de la vanilline (2) issue des biotechnologies en proportion importante par rapport à l’arôme naturel ;

présenter abusivement des extraits ou des arômes comme « naturels » ;

standardiser la couleur des arômes de vanille avec du caramel ayant un rôle de colorant, ce qui n’est pas autorisé par la réglementation ;

étiqueter des sucres « aromatisés à la vanille», alors qu’ils contiennent une teneur en vanilline très faible, voire nulle ; y ajouter un composé de synthèse, l’éthylvanilline.

Au vu de ces résultats peu brillants, la DGCCRF a annoncé qu’elle continuera de « surveiller ce secteur ».

(1) Déchets d’extraction des substances aromatiques de la vanille, dépourvus de saveur et d’odeur.

(2) Composé aromatique caractéristique du goût et de l’odeur de la vanille, extrait de la gousse de vanille, ou obtenu par des procédés chimiques (arôme de synthèse) ou biotechnologiques (arôme dit naturel « biotechnologique » ou « biofermentaire »).