© Adobe Stock Vélos électriques Les aides disponibles

Les dispositifs d’aide à l’achat d’un vélo, électrique ou non, ne cessent de changer. Depuis le 13 août, le gouvernement a musclé les possibilités de remboursement, mais elles restent sous conditions de ressources, et valables seulement jusqu’au 31 décembre 2022.

Pour les automobilistes, les aides actuelles sont simples, puisque le gouvernement subventionne directement le plein d’essence. Pour les cyclistes, l’aide nationale est fluctuante, sous condition de revenus et nécessite des démarches. Le point sur ce qu’il est possible d’obtenir.

L’aide nationale réservée aux plus précaires et aux personnes handicapées

Le dispositif en place depuis la mi-août ne bénéficie qu’aux ménages ayant un faible revenu fiscal de référence. Seules les personnes handicapées peuvent déroger aux conditions de ressources. L’aide est limitée à 40 % du prix d’achat d’un vélo neuf, avec un montant maximum différent selon le niveau de vie :

Personne handicapée ou revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 6 300 € par part (équivalent au RSA)

150 € pour l’achat d’un vélo classique (ou « musculaire ») ;

400 € pour un vélo à assistance électrique ;

2 000 € pour un vélo cargo, pliant, allongé, adapté au handicap, électrique ou non ;

2 000 € pour une remorque électrique vélo.

Revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 13 489 €

Pas d’aide pour un vélo classique ;

300 € maximum pour un vélo à assistance électrique ;

1 000 € pour un cargo, vélo allongé, vélo adapté au handicap, vélo pliant, électrique ou non ;

1 000 € pour une remorque électrique vélo.

Bon à savoir. Jusqu’alors, l’aide nationale n’était accordée que si une aide locale avait été octroyée au préalable. Ce n’est plus le cas. Elle est désormais déconnectée d’une éventuelle subvention municipale ou régionale, et accessible à tous les foyers du territoire.

Une aide sans conditions et plus conséquente si vous vous débarrassez d’une voiture (prime à la conversion)

L’aide s’élève à 40 % du prix d’achat d’un vélo électrique, cargo électrique, vélo pliant électrique ou vélo électrique adapté au handicap, dans la limite de 1 500 € (prix d’achat 3 750 € ou plus). Point important, elle peut être versée pour chaque personne du foyer concerné. Si vous justifiez d’un revenu fiscal de référence de 6 300 € ou moins, le plafond est doublé et monte à 3 000 €. Ce qui correspond à un prix d’achat de 7 500 € ou plus.

Jouer la carte des aides locales

L’aide nationale est conditionnée, et peu élevée. Du côté des municipalités, communautés de communes ou régions, les subventions sont parfois plus généreuses. Exemple, la région Île-de-France, qui compte plus de 12 millions d’habitants, propose une aide sans conditions de ressources s’élevant à 50 % du coût d’achat (y compris accessoires) pouvant atteindre 500 € pour un vélo électrique simple. La mairie de Paris n’est pas en reste, avec une aide jusqu’à 400 € et, point intéressant, qui inclut les systèmes d’électrification des vélos classiques.

L’Eurométropole de Strasbourg, la Métropole Grand Lyon, Brest Métropole, le Grand Annecy, Orléans Métropole, la région Grand-Est, la ville de Biarritz, etc., proposent leur propre système de financement pour encourager la pratique du vélo, sous conditions de ressources ou non. Renseignez-vous avant votre achat ! En général, les vélocistes sont très au fait des aides qui peuvent alléger la facture.