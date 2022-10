© Adobe Stock Vélo électrique Les aides à l’achat bientôt restreintes à Paris

La ville de Paris qui octroie jusqu’à 400 € d’aide pour l’achat d’un vélo électrique va, à partir du 15 octobre prochain, la réserver aux ménages les plus pauvres. Île-de-France Mobilités, l’autorité qui gère les transports en Île-de-France, maintient quant à elle son dispositif.

Parisiens, Parisiennes : il est peut-être temps de vous décider pour ce vélo électrique que vous hésitez encore à acheter. Car les règles d’attribution de l’aide municipale vont bientôt changer, et ne seront plus aussi favorables qu’aujourd’hui. À partir du 15 octobre, et comme c’est déjà le cas pour l’aide nationale et plusieurs aides locales, il faudra justifier d’un revenu fiscal de référence annuel inférieur à 6 300 € pour récupérer 33 % du prix d’achat hors taxes du vélo ou du système d’électrification, dans la limite de 400 €. Ce maximum pourra atteindre 600 € pour un vélo cargo ou un triporteur, électrique ou non. Il existe aussi une aide de 100 %, avec un plafond à 100 €, pour un vélo classique (ou « musculaire »), mais toujours sous conditions de ressources. Actuellement, il n’y a pas de limite de revenu pour décrocher l’aide. Tout juste faut-il n’en avoir pas déjà profité. Au final, seules les personnes en situation de handicap continueront à bénéficier au-delà du 14 octobre d’un coup de pouce (33 % du montant dans la limite de 900 € pour un vélo adapté à leurs besoins de mobilité) sans restrictions liées aux revenus.

Aide régionale maintenue

Pas de panique cependant si vous loupez le coche. L’aide régionale prévue par Île-de-France Mobilités (50 % du prix d’achat, dans la limite de 500 € pour un vélo électrique de base, ou un pliant, électrique ou non, et 600 € pour un cargo électrique) reste accessible sans conditions de revenus. À noter toutefois, elle reste une subvention « complémentaire » : si votre ville ou communauté de communes a mis en place un dispositif d’encouragement aux mobilités douces, vous devez d’abord solliciter celui-ci, puis vous tourner vers Île-de-France Mobilités. En l’occurrence, à Paris, il faudra au préalable faire une demande auprès de la mairie, y compris si vous vous savez au-dessus du plafond de revenus, attendre le refus, et ensuite seulement faire une demande régionale. Prévoyez un délai avant de recevoir l’aide.