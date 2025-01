Les toutes petites autos constituent la dernière tendance en matière d’électrique. Proposées à des prix abordables, elles séduisent de plus en plus de monde dont de plus en plus de jeunes conducteurs.

L’électrification généralisée pourrait passer par les véhicules intermédiaires légers, ou VIL. Ces minivoitures électriques se conduisent avec ou sans permis. Nous avons pris en main trois de ces engins d’un nouveau genre, qui commencent à trouver leur clientèle.

Citroën Ami - Pour son capital sympathie

L’intérieur de l’Ami se veut spartiate, avec seulement un combiné d’instruments affichant la vitesse, le niveau de charge et l’autonomie. L’habitacle est si simpliste que la structure de la voiture est apparente ; les tubes soudés disgracieux sont omniprésents. Mais le charme opère, et on se sent bien à bord, grâce à une sensation de volume et à une excellente visibilité. Compacte et maniable, l’Ami est agréable à conduire. Idéale pour la ville, elle est proposée à partir de 7 990 € et permet de rouler 75 km sans recharger, à une vitesse maxi de 45 km/h.

→ La prise en main complète de la Citroën Ami

Microlino - Pour son originalité

Ce VIL existe en version à conduire sans permis (à 45 km/h max) ou avec (à 90 km/h). Si on y monte de façon atypique, il reste assez facile d’y prendre place, et la manipulation de la porte est aisée. La finition intérieure est moyenne et l’utilisation de matériaux durs, parfois mal ajustés, engendre des vibrations ici et là. L’habitabilité s’avère toutefois bonne ; les occupants auront la place nécessaire. Le volume de coffre aussi est appréciable. Toute en aluminium, pourvue d’une direction précise, cette Microlino se conduit avec plaisir. Il en existe trois modèles (5,5 kWh, 10,5 kWh ou 15 kWh), avec respectivement 91, 177 et 228 km d’autonomie. Côté tarifs, par contre, c’est la douche froide ! Ils démarrent à 17 990 € et grimpent jusqu’à 23 990 €.

→ La prise en main complète de la Microlino

Simplici S1 - Pour son équipement

La réalisation intérieure de cette voiture est sérieuse. Dommage que sa position de conduite soit si particulière, avec un volant très incliné et des pédales décalées vers la droite. Sur la route, les suspensions sont sèches. Mais on apprécie l’habitabilité et la présence d’un coffre digne de ce nom. Bridée à 45 km/h, la Simplici S1 roule environ 90 km en ville d’une traite. Si l’on peut y connecter son téléphone afin de profiter de la musique, de la navigation et du kit mains libres, l’écran central tactile manque de sensibilité. Pourvue d’une caméra de recul et de vitres électriques, et vendue à partir de 8 990 €, elle offre un excellent rapport équipement/prix.

→ La prise en main complète de la Simplici S1