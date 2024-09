Boosté par la crise sanitaire, le marché des voitures sans permis neuves a doublé entre 2019 et 2023, passant de 13 376 immatriculations à 26 238, selon le cabinet d’études AAA Data. Et les prévisions pour 2024 sont optimistes, malgré l’instauration du contrôle technique obligatoire pour ces véhicules depuis le 15 avril 2024. Il faut dire que les propositions sont de plus en nombreuses avec des engins modernes, atypiques, au look attrayant. En témoigne le succès de la Citroën Ami et de ses déclinaisons chez les autres marques du groupe Stellantis (Fiat Topolino et Opel Rocks Electric).

Qualité de vie à bord

Avec deux écrans numériques, l'habitacle est très technologique pour une petite voiture sans permis.

À l’intérieur, la Simplici S1 fait plutôt bonne figure et offre une réalisation soignée : on a même droit à un ciel de toit. Rien que ce détail la place au-dessus de la Citroën Ami où l’habitacle est plutôt spartiate avec des tubes du châssis apparents. Autre point positif, la S1 dispose d’une ouverture à distance et d’un démarrage mains libres. Et c’est d’autant plus remarquable qu’elle dispose également d’une caméra de recul. Ce sont deux équipements appréciables et très rares sur ce type de voiture, surtout au prix proposé. En s’asseyant, le conducteur découvre des sièges accueillants et relativement confortables. Ils manquent cependant un peu de largeur et de maintien en latéral. Et, lorsque deux occupants sont installés à bord, l’espace est alors un peu limite.

La caméra de recul est de série.

La prise en main est aisée et ne pose aucun souci particulier, les commandes étant assez peu nombreuses. L’écran tactile séduit par sa présence mais déçoit par son manque de réactivité, il n’est pas rare de devoir multiplier les tapotements de doigt pour arriver à ses fins. Sa présence reste néanmoins appréciable, d’autant qu’il s’agit là encore d’un équipement peu commun sur une voiture sans permis et, surtout, il permet de connecter son smartphone pour disposer des icônes d’application comme la navigation ou la musique. Mais attention, il ne s’agit pas de la technologie mirror-link qui duplique son contenu à l’écran. Il permet surtout de se connecter à Internet. Les applications doivent être téléchargées en amont, puis il faudra s’y connecter avec ses identifiants. C’est un peu long mais c’est fait une fois pour toute et ça fonctionne plutôt bien. Nous avons également apprécié le volume de coffre qui permet de faire ses courses sans se poser de questions.

Le volume de coffre est appréciable.

Au moment de prendre la route, il faudra au préalable trouver une position de conduite assez confortable. Et là, le pari n’est pas forcément gagné d’avance au regard du décalage important des pédales vers la droite. En cause, la présence du passage de roue qui empêche de positionner correctement le pédalier. Sans compter la position assez inclinée du volant. Il faudra donc jouer avec les réglages du siège pour essayer de se placer au mieux. Heureusement, il ne s’agit pas de rouler pendant des heures et on s’habituera assez rapidement à cette position de conduite particulière.

Sur notre parcours, nous avons apprécié la très bonne visibilité et l’efficacité des rétroviseurs. La présence de la caméra de recul peut sembler superflue mais on l’apprécie à sa juste valeur et elle apporte une aide précieuse.

Les pédales sont décalées vers la droite.

Au volant

La Simplici S1 dispose d’un moteur électrique de 3,2 kW fonctionnant sous une tension de 72 volts. Il est alimenté par une batterie au lithium-ion d’une capacité de 7,2 kWh. Cela autorise une autonomie, sur le papier, comprise entre 110 et 120 km. Lors de notre prise en main, nous avons plutôt constaté une distance de 90 km sur un trajet exclusivement urbain. Donc, si vous empruntez des routes hors de la ville, il faudra compter encore un peu moins d’autonomie. Attention, la S1 est une voiture sans permis, bridée à 45 km/h, qui ne donne pas accès aux voies réservées aux automobiles : périphériques des agglomérations, voies rapides, autoroutes… Côté recharge, la S1 dispose d’un chargeur de 15 A, ce qui permet de regonfler totalement la batterie en 6 h 30.

Sur la route, les suspensions sont sèches et lorsque la route est dégradée (pavés ou ralentisseurs, par exemple) les occupants peuvent être un peu secoués. Il est alors recommandé de ralentir pour les préserver. La bonne nouvelle est que cette dureté apporte une excellente tenue de route et la voiture reste bien stable dans les virages. De même, le freinage, assuré par quatre freins à disques (encore une bonne surprise pour ce type de véhicules souvent équipés de tambours à l’arrière), s’est avéré performant. Même sur route mouillée, le dosage de la force de freinage est facile et l’absence d’ABS n’est pas trop pénalisante. Enfin, avec un rayon de braquage réduit, de 8 mètres, la voiture se faufile partout avec aisance.