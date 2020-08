© Citroen Citroën Ami Premières impressions

L’Ami de Citroën, une voiture sans permis électrique, ne laisse pas indifférent. C’est d’ailleurs son style décalé, son prix et son mode de commercialisation qui feront passer la pilule d’un intérieur spartiate, sans fioriture ni équipement.

© Citroen

Pour celui qui veut passer à l’électrique, l’offre est désormais plutôt variée. Il est possible d’opter, contre la modique somme de 190 000 €, pour la Porsche Taycan Turbo S, une sportive qui passe de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes. Ou plus modestement, choisir la Citroën Ami, une voiture sans permis accessible dès 14 ans avec le BSR et proposée à partir de 6 900 € (hors prime et aide à l’achat) permettant de rouler à 45 km/h maximum. Aux antipodes en termes de performances, ces deux voitures ont pourtant, en plus de leur motorisation électrique, un point commun : elles font tourner les têtes. Avec des réactions un peu différentes tout de même. La première provoque un waouh de la part des CSP++ et des amoureux de belles mécaniques, la seconde déclenche une pléiade de messages de sympathie et fait crépiter les flashs des appareils photo. Il faut dire que son look particulier ne laisse personne indifférent.

© Astuce Productions L’intérieur spartiate de l’Ami.

Son style si original, l’Ami le tient de sa conception. En effet, pour maîtriser ses coûts, le constructeur a limité le nombre de pièces (250 là où une voiture normale en intègre plusieurs milliers) en jouant la carte de la symétrie : pare-chocs, ailes et portes sont identiques entre elles, pas d’avant ou d’arrière, ni de droite ou de gauche. C’est d’ailleurs à cause de ces mêmes portes (seules des portes droites sont fabriquées) que les deux s’ouvrent en opposition : la porte droite de façon normale, celle de gauche de façon dite antagoniste. Équipant les premières automobiles, ces portes dites « suicides » avaient été abandonnées pour des raisons de sécurité : à cause de la vitesse ou du vent, elles pouvaient s’ouvrir en roulant. Et, si elles étaient percutées à l’ouverture par un autre véhicule, elles pouvaient blesser grièvement celui qui sortait de la voiture. Si la vitesse maximale de l’Ami réduit fortement le risque d’ouverture inopinée, il faudra tout de même que le conducteur soit très prudent en ouvrant sa porte.

© Astuce Productions La porte pour le conducteur est à ouverture antagoniste.

Qualité de vie à bord

Originale à l’extérieur, l’Ami l’est tout autant à l’intérieur. Ici, pas d’insonorisation ni de matériaux rembourrés, encore moins d’écran tactile (c’est le smartphone du propriétaire qui devient source de musique et s’utilise pour la navigation), de rétroviseur intérieur, de pare-soleil ou de climatisation. Juste le strict nécessaire avec un combiné d’instruments affichant la vitesse, le niveau de charge et l’autonomie restante. L’habitacle est si simplissime que la structure de la voiture est apparente et les tubes soudés sont omniprésents. Ce qui serait inacceptable sur une voiture traditionnelle devient, ici, presque sympathique et participe au charme de l’Ami. Même les sièges, décalés afin d’offrir une bonne largeur aux épaules, ne semblent pas très accueillants mais s’avèrent relativement confortables. Dommage que leur maintien latéral soit inexistant.

© maison-vignaux @ Continental Productions Les sièges décalés permettent facilement de tenir à deux.

Une fois assis, la sensation de volume est réelle grâce à la très grande surface vitrée qui donne une excellente visibilité sur les environs (contrairement aux rétroviseurs extérieurs un peu petits). Revers de la médaille, au moindre rayon de soleil l’habitacle se réchauffe à vitesse grand V.

Enfin, les espaces de rangement sont spacieux et nombreux (ce qui compense l’absence de coffre) et il existe même un crochet sur la planche de bord pour suspendre un sac. Le jeune conducteur trouvera très facilement ses marques au regard de la simplicité de la voiture. En revanche, un conducteur expérimenté regrettera un pédalier décalé vers la droite et l’absence de rappel automatique de clignotant.

Au volant

Appartenant à la catégorie des quadricycles à moteur, l’Ami peut être conduite à partir de 14 ans sous condition d’obtention du BSR. Elle reçoit un moteur d’une puissance de 5,5 kW, sa vitesse est bridée à 45 km/h et ne peut circuler sur les routes réservées aux automobiles : voies rapides, autoroutes, périphériques urbains, etc. Elle se réserve donc à la ville, aux routes départementales et nationales. Pour notre prise en main, exclusivement urbaine, nous n’espérions donc pas avoir notre lot de sensations fortes. Pour autant, nous avons pris un certain plaisir à conduire l’Ami. Très compacte, particulièrement maniable grâce à un diamètre de braquage extrêmement réduit (7,2 m) et offrant une excellente visibilité, elle est très agréable à conduire. Idéal pour la ville et se faufiler dans n’importe quel trou de souris. Son moteur électrique et son poids plume (471 kg) offrent une bonne accélération permettant même de démarrer plus vite au feu que certains automobilistes au volant de voitures plus puissantes. Mais on sera vite frustré par le plafonnement de la vitesse.

Côté confort, les suspensions se sont avérées un peu fermes ce qui, associé au moelleux relatif des sièges, se traduit par des secousses importantes sur mauvais revêtement. Le freinage est efficace et, associé au système de récupération d’énergie, il permet un arrêt très rapide de la voiture.

L’autonomie annoncée est de 70 km, une distance qui correspond à notre estimation lors de notre prise en main. En effet, nous n’avons pas pu vérifier précisément ces données tant les informations fournies par l’ordinateur de bord sont succinctes. En tout cas, c’est suffisant pour des trajets quotidiens. Le fait d’avoir une batterie de petite capacité donne l’avantage de disposer d’un temps de charge assez court : 3 heures maxi sur une prise domestique.

© Astuce Productions L'Ami se recharge uniquement sur une prise domestique.

Sécurité

La catégorie des quadricycles à moteur n’est soumise à aucune réglementation en termes de sécurité. Nos tests de chocs réalisés il y a quelques années sur des voitures sans permis montraient pourtant une véritable carence dans ce domaine. L’Ami, ne recevant aucun système de sécurité particulier, risque de présenter le même type de défaut.

La Citroën Ami en résumé Très originale, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, l’Ami est agréable à rouler et offre un moyen de mobilité sympathique. Proposée à partir de 6 900 € (hors bonus écologique de 900 € et autres aides à l’achat), elle est aussi très abordable. En effet, sa seule concurrente électrique est la Renault Twizy mais son tarif débute à 10 000 €. Un prix proche des autres modèles non électriques comme l’Aixam Minauto (à partir de 8 999 €) ou la Microcar M.GO X proposée à partir de 12 999 €. Mais ces modèles sont beaucoup plus classiques en termes de design et l’Ami prend largement l’ascendant de ce côté. Les + Style très original

Agrément de conduite

Freinage

Maniabilité Les - Intérieur spartiate

Maintien des sièges

Équipements de sécurité

Vendue uniquement en ligne La petite voiture de Citroën est en vente, entre autres, à la Fnac. À voiture originale, mode de vente original : l’achat de l’Ami se fait exclusivement en ligne. Même si elle est visible sur plusieurs points physiques permettant parfois un essai routier (100 établissements du réseau Citroën, 40 magasins Fnac et Darty et quelques pop-up stores (des stands mobiles éphémères), il faudra impérativement passer par le Web pour l’acheter. Donc, si vous vous rendez dans une concession Citroën par exemple, vous ne signerez pas un bon de commande traditionnel mais devrez, avec le vendeur, effectuer vos démarches en ligne à partir du site dédié. Citroën propose aussi moult solutions de location pour un loyer mensuel allant de 19,90 € à plus de 110 €, selon le montant de l’apport initial et la durée. Et, s’il est possible d’aller chercher sa voiture dans un établissement dédié, il est aussi possible de se la faire livrer chez soi.