© Adobe Stock Voyage L’assurance Covid-19 désormais obligatoire dans de nombreux pays

Plus d’une quarantaine de pays exigent des voyageurs qu’ils soient couverts par une assurance couvrant le Covid-19 (frais de santé, rapatriement, voire hébergement). Nos conseils pour y voir plus clair.

Visas, autorisations de voyage électroniques (AVE pour le Canada ou Esta pour les États-Unis) et désormais, assurance. La liste des formalités administratives auxquelles il convient de faire attention avant de partir en voyage s’est allongée avec la pandémie de Covid-19. Alors que l’assurance voyage était jusqu’ici optionnelle dans la très grande majorité des pays (seules quelques destinations comme l’Algérie, la Chine, Cuba ou la Russie l’imposaient), l’obligation d’en posséder une n’est désormais plus une exception.

Plus de quarante pays la demandent. Avec une particularité : dans la plupart des cas, les autorités demandent que l’attestation d’assurance mentionne bien que les frais liés à une contamination au Covid-19 (frais de santé, hospitalisation, rapatriement…) sont couverts. Ce n’est pas le cas de tous les contrats, vérifiez donc bien ce que mentionne votre attestation.

Quels sont les pays concernés ?

Au 14 février, 41 pays sont concernés.

En Afrique, il s’agit de l’Algérie, du Bénin, du Cap-Vert, de Djibouti, du Kenya, du Mozambique, de la Namibie, des Seychelles, du Togo et de l’île Maurice.

Dans les Amériques, sont concernés Aruba, l’Argentine, les Bahamas, le Belize, la Bolivie, le Chili, le Costa Rica, Cuba, l’Équateur, le Guatemala, le Salvador, le Paraguay, Sint Maarten et les îles Turques et Caïques.

En Asie, l’Arabie saoudite, le Cambodge, la Chine, l’Indonésie, la Jordanie, le Liban, la Malaisie, les Maldives, la Mongolie, le Népal, Oman, le Pakistan, les Philippines, Singapour et la Thaïlande.

En Europe, seules l’Ukraine et la Russie sont concernées.

Y a-t-il des règles spécifiques à certains pays ?

Cette liste des pays imposant une assurance évolue fréquemment : avant tout voyage, il est donc recommandé de se renseigner à propos des règles applicables dans le pays de destination. Celles-ci peuvent en effet comporter des subtilités : au Costa Rica, par exemple, seuls les voyageurs non vaccinés doivent disposer d’une assurance Covid-19. Sur l’île de Saint-Martin, l’assurance est obligatoire dans la partie néerlandaise (Sint Maarten), mais pas dans la partie française (Saint-Martin). Autre cas : au Belize, il est obligatoire de souscrire à l’assurance proposée par les autorités…

L’assurance voyage de ma carte bancaire est-elle suffisante ?

Dans la plupart des cas, non. En effet, les attestations qu’elles délivrent ne mentionnent généralement pas la prise en charge du Covid-19… même lorsque la carte le permet. Or, c’est simplement cette attestation qui est vérifiée au passage de la douane. Avant toute chose, réclamez donc une attestation d'assurance voyage à la société ayant édité votre carte bancaire (le plus souvent Visa, Mastercard ou American Express) afin de vérifier si elle mentionne le Covid-19 ou non.

Puis-je souscrire n’importe quelle assurance voyage ?

Non. Avant de souscrire, il est important de vérifier le plafond de couverture demandé. Certains pays ne l’indiquent pas. Chez d’autres, il varie : il est ainsi de 30 000 dollars (USD) à Singapour, mais 50 000 USD au minimum en Thaïlande. Au Costa Rica, le plafond est de 50 000 USD pour les frais médicaux, mais l’assurance doit aussi inclure un plafond de 2 000 USD pour les frais d'hébergement en cas de mise en quarantaine.