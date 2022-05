Quelle ne fut pas ma surprise de lire la motivation et les objectifs de certains candidats de l’Association Professionnelle de Solidarité Du Tourisme… En effet, alors même que l’effectivité du droit européen des consommateurs en matière de vols ou de voyages annulés est toujours loin d’être optimale (nous continuons de recevoir des témoignages de consommateurs n’étant toujours pas remboursés de leurs vols ou voyages annulés en raison du premier confinement… en mars 2020), des voix s’élèvent maintenant pour purement et simplement mettre à mal la législation européenne garantissant le droit des consommateurs de choisir le remboursement, et même le couvrir en cas d’insolvabilité de l’agence…