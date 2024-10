2024 est une année paradoxale concernant le prix des forfaits mobiles. Les personnes ayant gardé la même offre ont, pour beaucoup, subit une hausse de 1 ou 2 € en début d’année. En revanche, ceux ayant changé de forfait ont pu faire d’importantes économies, car les prix pour les nouveaux clients ont largement baissé au cours des derniers mois. C’est donc le moment de comparer !

Des appels et SMS illimités à 2 €

Vous avez une box Internet et vous n’utilisez pas Internet sur votre smartphone hors de chez vous ? Vous pouvez vous tourner vers des offres premiers prix, proposant des appels et SMS illimités mais peu de données mobiles. À ce jeu-là, Bouygues propose l’offre la plus compétitive avec un forfait à 1,99 € par mois. Cela n’est pas sans rappeler la célèbre offre à 2 € de Free, mais Bouygues permet d’appeler en illimité (contre 2 h chez Free), et propose en plus 2 Go d’Internet ‒ suffisant pour consulter ses mails ou les réseaux sociaux avec parcimonie, mais pas pour visionner des vidéos ou écouter de la musique en ligne en grande quantité.

Pour 1 € de plus, NRJ Mobile propose un forfait avec un peu plus de données mobiles (5 Go). Pas de quoi regarder une série en dehors de chez soi, mais cela devrait vous permettre de lire des articles en ligne ou d’écouter de la musique en streaming. Et si vous craignez d’être un peu juste, vous pouvez vous tourner vers le forfait de Réglo Mobile, distribué par E. Leclerc, qui propose pour 3,80 € 10 Go de données.

60 Go d’Internet pour moins de 6 €

​​​​​​Plusieurs distributeurs proposent des forfaits avec au moins 60 Go d’Internet à moins de 6 €. Ces offres s’adressent aux personnes voulant naviguer régulièrement sur YouTube ou les réseaux sociaux en dehors de leur domicile. En France, la consommation moyenne de data par individu est de 15 Go/mois, selon les données de l’Arcep, le régulateur des télécoms. Si vous n’avez pas de wi-fi ou que vous regardez très souvent des vidéos en streaming hors de chez vous, cela sera peut-être juste. Et à ce prix-là, pas de 5G non plus.

Réglo Mobile (E. Leclerc en partenariat avec SFR) tire son épingle du jeu avec un forfait à 5,80 € qui propose 60 Go de data. Quelques centimes plus chères, les offres Prixtel (propriété d’Altice, maison mère de SFR) et Cdiscount Mobile sont identiques, à 5,99 € et 60 Go de données mobiles.

La 5G accessible à moins de 8 €

Si vous voulez pouvoir utiliser Internet sur votre smartphone sans vous poser de question et avec le débit le plus rapide possible, les forfaits présentés ci-dessus devraient vous convenir. Certains opérateurs proposent des offres avec 200 Go ou 300 Go, mais 100 Go suffisent pour la très grande majorité des utilisateurs. La 5G, quant à elle, n’est pas indispensable, mais elle est aujourd’hui proposée sans surcoût dans la plupart des offres à 100 Go ou plus, à condition d’avoir un smartphone compatible.

Le podium est le même que pour la catégorie précédente, et toutes les offres permettent d’avoir accès à 120 Go de données. Avec son forfait à 7,80 €, l’opérateur du réseau E. Leclerc Réglo Mobile coiffe au poteau les offres Cdiscount Mobile et Prixtel, qui proposent les mêmes prestations mais à 7,99 €. À noter que si l’option 5G est gratuite chez Prixtel, il faut quand même penser à l’activer pour pouvoir en bénéficier.