Réglo Mobile, Sosh, RED… nombre d’opérateurs proposent désormais des offres de téléphonie mobile sans engagement à moins de 2 €/mois. Et avec des prestations souvent supérieures à l’offre historique de Free Mobile, qui avait été le premier opérateur à proposer ce tarif.

C’est sans doute l’offre la plus célèbre de Free, inchangée depuis des années : le forfait à 2 €/mois avec 2 h d’appel, SMS illimités et récemment 1 Go de données mobiles (en option gratuite). Pendant longtemps, Free n’a pas vraiment eu de concurrent sur ce segment des forfaits mobiles. Mais il s’agit désormais d’une époque révolue.

B & You premier à dégainer

La riposte a commencé en fin d’année 2024 avec B & You, l’offre 100 % en ligne de Bouygues Télécom. Son forfait à 1,99 € propose des SMS illimités comme chez Free, mais vous pouvez en plus téléphoner sans limite de temps. L’offre inclut également 1 Go de données mobiles. Pas de quoi regarder des vidéos en ligne, mais suffisant pour dépanner en cas de besoin.

En mars 2025, de nombreux opérateurs ont emboîté le pas avec des offres absolument identiques. Sosh pour le groupe Orange, Red pour SFR et NRJ Mobile et Auchan Télécom qui appartiennent au groupe Bouygues Télécom. Vous pouvez donc aujourd’hui obtenir une offre à 2 € dans chacun des quatre réseaux mobiles de France (Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free).

Mais il existe même une offre encore moins chère : Réglo Mobile commercialise depuis quelques semaines un forfait à 1,80 € qui propose, comme ses concurrents, des appels et SMS illimités, ainsi que 1 Go d’Internet. Les forfaits Réglo Mobile sont commercialisés par E.Leclerc en partenariat avec SFR.

Ces tout petits forfaits ne conviennent évidemment pas à tous les usages. Ils sont réservés aux personnes se connectant à Internet via leur wi-fi et n’utilisant presque pas Internet hors de leur domicile. Si vous voulez trouver l’offre la moins chère pour vos besoins, vous pouvez consulter notre comparateur gratuit des forfaits mobiles.