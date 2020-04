Comparateur des maisons de retraite et EHPAD

Méthodologie de notre comparateur maisons de retraite

Du 14 septembre au 12 octobre 2019, les bénévoles de 92 associations locales de l’UFC-Que Choisir ont visité de façon anonyme 1 210 Ehpad (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).

Nos enquêteurs mystères ont contacté les établissements dans l’optique de rechercher une place en maison de retraite pour un proche parent dont le degré de dépendance (Gir) n’était pas encore précisément déterminé. L’objectif fixé était de recueillir un maximum d’informations sur les établissements, leur fonctionnement, et de faire, dans la mesure du possible, une visite des lieux. Parallèlement, les informations tarifaires de chacun des établissements (hébergement, dépendance) ont été obtenues sur le site www.data.gouv.fr.

Ces éléments nous permettent de restituer, pour chaque établissement, le coût moyen mensuel en Gir 5/6, de même que l’évaluation des Ehpad sur quatre critères importants : la chambre, les locaux, la vie quotidienne et l’accueil. Si la donnée n’a pas pu être collectée, le critère est vide ou comporte la mention n.d. (non disponible).

Nos appréciations et critères de notation

La chambre

La note se fonde sur plusieurs questions : la présence de sanitaires privés (WC, lavabo, douche), la possibilité de meubler la chambre avec des effets personnels, et son côté agréable.

Les locaux

L’appréciation est basée sur huit critères : la proximité des commerces et services, des transports en commun, la présence d’un jardin/parc, la présence d’un potager, l’état des bâtiments, le cadre de vie dans son ensemble, la propreté, et enfin la présence de la climatisation.

La vie quotidienne

La note est établie sur six aspects de la vie des résidents : l’accès à internet, les équipements en tablettes et ordinateurs, le rythme des activités (autres que la lecture et les jeux), l’implication de bénévoles extérieurs, et enfin les contacts intergénérationnels.

L’accueil

Cette dernière appréciation est construite sur six points : la disponibilité de l’interlocuteur lors de l’entretien, l’interrogation sur le consentement du futur résident et la visite des locaux (qu’elle soit totale, partielle ou impossible). La même importance est accordée à chacun de ces points.