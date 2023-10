Casques audio TV

Qualité audio

La qualité audio est évaluée à l’aide de mesures en laboratoire et du jugement d’un jury d’écoute.

Mesures en laboratoire

Elles sont réalisées sur une tête artificielle équipée de micros.

Réponse en fréquence

Les différentes fréquences du spectre audio, allant de 0 à 20 kHz, sont adressées aux écouteurs et aux casques audio. On mesure pour chacune d’elles l’amplitude en sortie. On en déduit la capacité des appareils testés à bien restituer l’ensemble du spectre audible. On déduit aussi de cette mesure la bande passante de ces appareils, c’est-à-dire la plage de fréquences qu’ils sont capables de restituer (l’atténuation par rapport à la moyenne de la plage de fréquence du médium ne devant pas excéder 3 dB). Les fluctuations dans cette bande passante sont aussi relevées et fournies sous forme d’écart-type, des fluctuations trop importantes étant souvent synonymes de son médiocre.

Distorsion

Cette déformation du son est mesurée au niveau du médium entre 400 Hz et 4 kHz.

Isolation passive

C’est l’isolation acoustique assurée par le casque lui-même. Certaines personnes souhaitent être isolées du bruit ambiant, d’autres préfèrent pouvoir entendre ce qu’il se passe autour d’elles.

Temps de latence

Le temps de latence est le décalage introduit entre l’image et le son par le traitement de ce dernier. S’il est trop long, cela devient vite gênant. Certaines personnes y sont très sensibles : elles devront choisir un temps de latence de l’ordre de 50 ms ou inférieur.

Fuites acoustiques

Plus ces fuites sont importantes, plus votre entourage entendra le son issu de votre casque.

Respect de la norme EN50332

Cette norme européenne définit la méthode à mettre en œuvre pour mesurer la pression acoustique maximale et en définit les limites. Elle revêt un caractère obligatoire en France, pays précurseur dans la lutte contre l’utilisation de casques audio et écouteurs à des niveaux trop élevés. La norme européenne reprend le niveau de 100 dB(A) en vigueur en France, mais le texte apporte une nouveauté : toute utilisation à un niveau dépassant 85 dB(A) déclenche un signal et une validation par l’utilisateur. Attention : être conforme à la loi signifie que dans les conditions définies par cette norme, le niveau de pression acoustique ne peut dépasser 100 dB(A), mais cela ne signifie pas que la pression acoustique du casque ne puisse dépasser 100 dB(A) avec un autre signal.

Jury d’écoute

Comme souvent dans le domaine audio, c’est en grande partie de ce test d’écoute que dépendra le résultat final et il doit être mené avec soin par des experts. Deux ingénieurs du son et un expert audio du laboratoire sont chargés de noter, entre autres, les points suivants :

la restitution du spectre (en complément de la mesure de la réponse en fréquence) ;

la restitution de la dynamique ;

la musicalité ;

l’effet stéréo ;

les voix, etc.

Une évaluation subjective de l’étanchéité sonore des casques et des écouteurs est également réalisée avec un bruit rose (à énergie constante) calibré à 90 dB. Le casque ou les écouteurs sont positionnés sur le mannequin et le jury doit donner une appréciation du niveau sonore perçu par l’entourage.

Facilité d’emploi

Elle est évaluée par une équipe du laboratoire qui juge tout d’abord le confort au porter (bon positionnement du casque, maintien, réaction aux mouvements de la tête…) ainsi que la facilité à identifier les écouteurs gauche et droit et à régler le volume.

La portée des casques est également contrôlée.

Batterie

Pour fonctionner en Bluetooth, les écouteurs et casques doivent intégrer une batterie. Nous mesurons le temps nécessaire à un chargement complet ainsi que la durée d’utilisation, toujours après une charge complète. Enfin, nous mesurons la portée maximale de la liaison sans fil.

Environnement

La consommation électrique de la base est mesurée dans les conditions suivantes :

casque hors de la base, en fonctionnement ;

casque hors de la base, en veille depuis 10 minutes ;

casque sur la base, chargé ;

casque sur la base, chargé, base éteinte (si elle possède un bouton marche-arrêt).

Dans un souci de réparabilité, si la batterie n’est pas amovible, le casque est pénalisé. De même, si le câble audio reliant la base et le téléviseur est soudé à la base, le casque est pénalisé également.

Fonctionnalités

Le score reflète la présence de certaines fonctions : indication braille pour les écouteurs gauche et droit, coussinets de plusieurs tailles, richesse de la connectique entre la base et le téléviseur, les réglages du son disponibles…