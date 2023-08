© T. Frédéric Composteurs Le protocole

Pour réaliser son compost, quelques éléments facilitent les étapes de compostage, le bioseau pour amasser temporairement les déchets quotidiens, les composteurs d’intérieur pour les urbains et les composteurs d’extérieur pour ceux disposant d’un jardin. Nous avons passé en revue ces différentes catégories selon des protocoles spécifiques.

Les bioseaux ou seaux à compost

Le bioseau ou seau à compost va trôner dans la cuisine, il permet de regrouper toutes vos épluchures et restes de repas, avant de les déposer sur le tas de compost du jardin ou de les apporter au point de collecte. Nous avons testé 5 modèles : la facilité de remplissage, le vidage et le nettoyage ont été passés au crible, le confort de la poignée a été évalué.

Les composteurs d’intérieur

Le lombricomposteur et les bokashis sont plutôt destinés aux urbains car ils s’utilisent en intérieur ; le remplissage, le soutirage du « thé à compost », le vidage complet et le nettoyage sont comparés. L’encombrement a été mesuré et les odeurs dégagées couvercle fermé et ouvert appréciées au fil des semaines.

Les composteurs d’extérieur

Les composteurs extérieurs se placent directement au sol dans le jardin sauf pour le Balcomposteur Design de Mon petit potager destiné aux balcons ou terrasses. Le montage a été chronométré et évalué. Les facilités de remplissage, de brassage et de soutirage du jus de compost ont été passées au crible. La qualité de l’assemblage a été estimée à vide et avec du vent. Pour apprécier la qualité du compost, on estime la rapidité de dégradation des déchets et l’aspect du compost qui peut être récupéré.