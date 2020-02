Fiabilité auto Le protocole

Depuis plusieurs d’années, Que Choisir et ses partenaires belges, espagnols, italiens et portugais questionnent les automobilistes sur la fiabilité de leur voiture et dressent un bilan par modèle et par marque. En 2019, 373 modèles ont été passées au crible.

En avril et mai 2019, des adhérents de l’UFC-Que Choisir et d’associations de consommateurs de Belgique, d’Espagne, d’Italie et du Portugal ont reçu par courrier ou mail un questionnaire sur la fiabilité de leur auto. Au total, 43 756 avis d’automobilistes exploitables ont été retournés. Ils ont permis de classer 373 modèles de voitures et 33 marques. Nous avons comptabilisé 42 % de véhicules diesels, 49 % à essence (dont 2 % répartis équitablement entre l’E85 et le GPL) et seulement 1 % de motorisations 100 % électriques. Quant aux hybrides, elles pren­nent de l’ampleur : 8 % des propriétaires de notre panel en possèdent une, contre 3,3 % en 2017. D’autre part, 68 % des voitures évaluées étaient équipées d’une boîte manuelle. Une répartition tendant à s’équilibrer sur les autos récentes et qui atteint 52 % sur celles de moins de trois ans.

Lorsque les échantillons étaient suffisants, nous avons établi un indice de fiabilité sur 100, modèle par modèle et marque par marque. Cet indice prend en compte le nombre et l’importance des pannes déclarées, l’âge du véhicule et le nombre de kilomètres parcourus. Seize critères ont également été retenus pour le calcul de la note finale et pondérés en fonction de leur importance : moteur, alimentation en carburant, électronique du moteur, refroidissement, embrayage/transmission/boîte de vitesses, freins, direction/roues/roulement/essieux, échappement, système électrique (hors moteur), chauffage/ventilation/air conditionné, équipements intérieurs, extérieurs, de sécurité, high-tech, autres équipements et spécificité des voitures ­électriques. Les résultats sont détaillés par catégories de véhicules (citadines, routières, monospaces…).

Les voitures présentées sont classées en cinq catégories : citadines, compactes, routières, monospaces et SUV. Pour chacune de ces catégories, nous indiquons la cylindrée de la motorisation suivie d’une lettre, « E » pour essence ou « D » pour diesel, puis sa période de commercialisation. Nous donnons ensuite son indice de fiabilité sur une échelle de 0 à 100 (par exemple, 98 indique que 2 % des exemplaires de notre échantillon ont eu au moins une panne), puis l’appréciation générale.

★★★ : très bon (indice de fiabilité de 95 à 100) ;

★★ : bon (de 90 à 94,9) ;

★ : moyen (de 85 à 89,9) ;

■ : médiocre (de 80 à 84,9) ;

et ■■ : mauvais (de 0 à 79,9).