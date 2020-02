Comparatif Marques auto (fiabilité) Test portant sur 33 marques

Réalisée par Que Choisir avec ses homologues belges, italiens, espagnols et portugais, notre enquête sur la fiabilité des voitures dévoile son nouveau classement des marques automobiles. Elle est réalisée à partir des avis des automobilistes sur la fiabilité des voitures qu’ils conduisent. Nous calculons ensuite un indice de fiabilité pour chaque modèle et chaque marque. Cet indice prend notamment en compte le nombre et l’importance des pannes déclarées, l’âge du véhicule et le nombre de kilomètres parcourus. Pour cette édition, on ne peut pas dire que les marques françaises aient beaucoup brillé. Toutes régressent dans le classement par rapport à notre précédente enquête. Ainsi, sur les 33 marques évaluées, elles se situent aux 20e (DS Automobiles, non classé en 2018), 23e (Peugeot, qui perd 2 places), 24e (Citroën, qui perd 1 place) et 26e places (Renault, qui régresse de 6 places). Dacia, filiale du groupe Renault depuis 1999 et qui peut donc presque être assimilée à une marque française, fait un peu mieux et se place en 17e position, mais en perdant tout de même 6 places par rapport à son précédent classement !