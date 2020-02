Comparatif Routières (fiabilité) Test portant sur 40 modèles

Le segment des voitures routières se réduit comme peau de chagrin au fil des ans. Cette fois, il perd 19 concurrentes par rapport à notre précédente enquête pour ne contenir désormais que 40 modèles. Ce qui ne change pas vraiment, c’est la déception en termes de fiabilité de ces véhicules pourtant souvent haut de gamme et bien équipés : seules 3 voitures obtiennent 3 étoiles (très bon), et 22 affichent 2 étoiles (bon). Dans ce segment, parmi les 30 voitures les plus fiables, plus de 76 % sont allemandes (ou d’une marque appartenant à un constructeur allemand), 16,7 % japonaises et seulement 6,7 % françaises.