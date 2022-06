© ©bignai - stock.adobe.com Répulsifs antimoustiques Le protocole

19 répulsifs antimoustiques ont été testés en laboratoire contre le moustique tigre (Aedes albopictus) qui envahit nos contrées. Pour repousser ce moustique très agressif, 4 volontaires ont appliqué sur leur avant-bras 1 g de répulsif, que celui-ci se présente en spray, aérosol, stick ou roll-on. Puis les volontaires ont introduit leur avant-bras traité dans une cage infestée de moustiques affamés. La durée de protection varie de quelques minutes à plus de 9 h sans piqûres. La toxicité potentielle de ces répulsifs à appliquer sur la peau a été évaluée sur le court et le moyen terme.

→ Test Que Choisir : Comparatif Antimoustiques

Efficacité

Nous avons choisi de tester l’efficacité répulsive avec des moustiques réputés très agressifs même en journée : le moustique tigre (Aedes albopictus). Quatre volontaires ont enduit leur avant-bras de 1 g de produit répulsif (les mains étaient protégées par des gants assez rigides pour que les femelles ne puissent pas piquer) et l’ont inséré dans une cage contenant 150 femelles moustiques affamées depuis 12 h avec 75 mâles pour assurer la fécondation. L’avant-bras a été présenté aux moustiques pendant 3 min toutes les 30 min, puis on a compté le nombre de moustiques se posant sur l’avant-bras ou commençant à le piquer. Durant cette période, les volontaires devaient éviter de bouger le plus possible.

On a stoppé le test dès que 2 moustiques se sont posés sur le bras, déterminant ainsi la durée de protection. Notre tableau présente les durées de protection moyennes qui vont de plus de 30 min à plus de 9 h.

Les tiques étant repoussées par les mêmes substances actives, nous nous sommes assurés de l’efficacité répulsive contre ces acariens, vecteurs de la maladie de Lyme, même si le produit ne revendiquait aucune action sur les tiques. Chaque répulsif testé a été appliqué sur une zone délimitée de l’avant-bras. Puis 5 tiques (Ixodes ricinus) ont été lâchées toutes les heures, 3 cm en dessous de la zone traitée. Leur comportement a été observé.

Un produit était jugé efficace si les tiques rebroussaient chemin avant d’entrer dans la zone traitée, si elles faisaient demi-tour après y être entrées, si elles y restaient, sans poursuivre au-delà de 3 cm sur la peau traitée ou encore si elles tombaient.

La protection s’arrête dès que 2 tiques franchissent cette limite et continuent leur route vers le haut du bras. Seuls deux produits de notre sélection protègent moins de 6 h contre les tiques (voir commentaires du test).

Toxicité

Les substances actives des répulsifs n’ont rien d’anodin notamment chez les plus jeunes. Nous avons évalué leur éventuelle nocivité au moment où on s’enduit (toxicité aiguë d’une application au cours de la journée) et en cas d’usage quotidien pendant 21 jours (toxicité chronique) pour des profils différents : un jeune enfant (12 kg), un enfant d’âge scolaire (32 kg), un homme de 82 kg et une femme de 67 kg. Le produit le moins toxique sera le mieux toléré par ces 4 profils.

Étiquetage

La pertinence des informations figurant sur les emballages est évaluée au vu des performances et de la nocivité des produits.

