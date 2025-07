Reconnaissable à ses rayures noires et blanches, le moustique tigre (Aedes albopictus) a colonisé 81 départements. Sa voracité n’est pas la seule chose à redouter. Sa piqûre est également susceptible de transmettre plusieurs maladies virales : le chikungunya, la dengue ou encore Zika. Le plus souvent, ces maladies sont importées des zones endémiques – comme les Antilles françaises, la Réunion ou Mayotte. Mais fin juin, Santé publique France recensait déjà 8 cas de transmissions locales – dites autochtones – du chikungunya en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes. « Une telle précocité dans la saison d’activité du moustique et un nombre aussi élevé d'épisodes n’avaient jamais été observés jusqu’à présent », souligne l’agence sanitaire.

Symptômes proches de la grippe

À ces cas autochtones s’ajoute un nombre élevé de cas importés : 454 cas de dengue et 645 cas de chikungunya. Afin d’empêcher la circulation locale de ces maladies, leur déclaration est obligatoire. Il est donc important de consulter sans tarder si des symptômes apparaissent après un voyage en zone endémique. Ceux-ci sont très similaires, quelle que soit la maladie – et font penser à une grippe (fièvre, douleurs articulaires, maux de tête, troubles digestifs). Il faudra donc réaliser une analyse de sang pour confirmer le diagnostic. S’il n’existe pas de traitement dédié, la déclaration aux autorités sanitaires permet de déclencher des mesures de prévention locales. En effet, si la personne malade est piquée par un moustique tigre, celui-ci peut ensuite contaminer d’autres gens. Le patient est donc invité à se confiner et à mettre en place toutes les mesures évitant les piqûres. Une campagne de démoustication sera aussi organisée dans un périmètre de 150 m autour du logement. Cette distance correspond au rayon dans lequel évolue un moustique tigre.

Au quotidien, il est possible d’agir en prévention pour éviter la prolifération des moustiques. Le premier conseil est d’éliminer les lieux de ponte potentielle contenant de l’eau stagnante (déchets verts, encombrants, arrosoirs, soucoupes, eau des plantes, gouttières, etc.). À l’échelle individuelle, il est aussi possible d’installer des moustiquaires – sur les fenêtres ou au-dessus du lit –, d’utiliser des prises antimoustiques ou des répulsifs.