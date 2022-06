© fotomarekka - stock.adobe.com Répulsifs antimoustiques Du meilleur au pire dans notre nouveau test

Notre nouveau test de répulsifs antimoustiques offre des résultats pour le moins contrastés, entre des produits qui protègent de longues heures durant et d’autres quasiment pas.

Rarement un test comparatif de Que Choisir aura compté autant d’excellents produits d’un côté, et de très médiocres de l’autre. C’est la grande surprise de ce nouveau banc d’essai sur les répulsifs antimoustiques.

Il a été réalisé en laboratoire avec des volontaires qui entraient leur avant-bras enduit de produit dans une cage remplie de femelles moustiques affamées. Pour coller au plus près des préoccupations, nous avons utilisé l’espèce devenue la plus problématique à force de coloniser de nouveaux départements d’année en année. Tout le monde l’aura reconnu, c’est le moustique tigre, de son vrai nom Aedes albopictus.

Compte tenu des craintes qu’il suscite, il faut une bonne protection. Nous avons donc effectué le test à la dose de 1 gramme pour un avant-bras recommandée par la majorité des fabricants, ce qui représente 6 à 8 pulvérisations selon les produits. Une telle dose est très supérieure aux pratiques les plus courantes, mais elle assure 8 à 9 heures de protection si on choisit les répulsifs les mieux classés. Dit autrement, ça vaut la peine de s’enduire sans lésiner. De plus, il y a le choix puisqu’ils sont six à être notés ★★★, la meilleure évaluation de nos tests.

À l’autre extrémité du classement et malgré la forte dose appliquée sur les avant-bras des volontaires, six autres références protègent moins d’une heure ou à peine plus. Celles-là ne remplissent pas leur mission. Si leur inefficacité n’occasionne que des piqûres fort désagréables dans l’Hexagone où le moustique tigre n’est pas vecteur de maladies, ça peut s’avérer grave en cas de voyage dans des zones où sévissent la dengue, le chikungunya ou Zika.

Une marque très réputée arrive même à placer un de ses produits sur le podium de notre test et un autre tout en bas de notre classement avec des durées de protection respectives de 9 h 22 pour l’une et de 30 minutes pour l’autre.