© Adobe Stock Maladies transmises par les moustiques Un risque à venir en Europe

Le dérèglement climatique fait le bonheur des moustiques tigres en France métropolitaine. La hausse des températures favorise aussi la propagation des maladies transmises par ces insectes, comme la dengue, le chikungunya ou la fièvre Zika.

Originaire des zones tropicales, le moustique tigre (ou Aedes albopictus) s’installe en Europe. Arrivé en 2004 dans le sud de la France, l’insecte a désormais colonisé 71 départements de métropole. Son agressivité n’est pas le seul risque que pose sa présence : il est aussi capable de transmettre plusieurs maladies à l’être humain, dont la dengue, le chikungunya ou le virus Zika. Ces pathologies représentent déjà une menace dans les départements d’outre-mer et pourraient le devenir pour la métropole, alerte le nouveau Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (COVARS).

Le moustique tigre s’adapte particulièrement bien à la vie en ville, en choisissant ses lieux de ponte. La hausse des températures moyennes, directement liée au dérèglement climatique, favorise son installation au nord de la Loire : sa reproduction est facilitée et les proies sont plus présentes. Résultat, les piqûres se multiplient, tout comme les infections. À l’été 2022, les autorités ont recensé 65 cas de dengue dits « autochtones » – c’est-à-dire n’étant pas liés à un voyage hors du territoire.

Pour les virus transmis par les moustiques, le dérèglement climatique est également une aubaine. La hausse des températures prolonge leur période de circulation. Autre problème : plus il fait chaud, plus leur multiplication est rapide. La menace est donc réelle. Ces virus circulent encore peu en métropole, mais cela ne devrait pas durer : avec le changement climatique, d’autres moustiques vecteurs d’infections, comme Aedes aegypti, pourraient s’installer sur le territoire. Et pourtant, ce risque est encore peu maîtrisé.