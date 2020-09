Vélos électriques Le protocole

Notre essai comparatif porte sur 22 références de vélos à assistance électrique (VAE), vendus de 1 200 à 2 600 €. L’autonomie de la batterie et le confort des vélos à l’usage ont été déterminants.

Qualité de finition

Nous ne faisons pas de test de solidité mais demandons à un expert de se prononcer sur les solutions techniques retenues, la qualité des matériaux utilisés et les finitions.

Freinage

Les freins sont rodés, avant de se voir appliquer une force de 14 kg à 25 km/h sur route sèche, puis à 16 km/h sur route mouillée. Nous mesurons la distance parcourue avant l’arrêt.

Temps de charge de la batterie

Nous chronométrons le temps nécessaire à la recharge complète.

Autonomie de la batterie

L’évaluation se fait batterie complètement chargée, assistance maximale activée. Le parcours de test, long de 6 km, comprend une grande partie de plat, quelques montées, dont une de 5 %, et des descentes. Il y a aussi bien de la route bitumée et des pistes cyclables que des chemins en bon état ou accidentés. Les cinq personnes testant les vélos pèsent de 75 à 80 kg et roulent jusqu’à épuisement de la batterie. Elles doivent relever le kilométrage correspondant à la perte d’une barrette sur le témoin de charge de la batterie, pour vérifier la pertinence de l’information.

Test d’usage

Il a été réalisé par deux hommes et deux femmes sportifs et non sportifs, ainsi que par une personne âgée de plus de 60 ans. Sur le circuit sélectionné, nos testeurs ont évalué la prise en main, l’aide au démarrage, le confort de conduite, la maniabilité, le freinage, la stabilité du vélo, la facilité à passer les vitesses ou changer de plateau, la facilité à changer le niveau d’assistance tout en roulant, le confort de la selle, la position de pédalage, mais aussi la qualité de l’assistance électrique en montée. Ils ont ensuite donné une « note de cœur » pour chaque modèle.

