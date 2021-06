© A. Lecomte - J.-C. Ribeiro Comparatif Crèmes solaires enfants Test portant sur 12 crèmes solaires indice 50

À la saison estivale, se protéger des rayons du soleil est indispensable. Chez les enfants, le mieux est d’éviter toute exposition solaire, car les coups de soleil et l’exposition non protégée pendant l’enfance prédisposent au cancer de la peau et à son vieillissement prématuré. Chapeau, lunettes et vêtements couvrants doivent faire partie de la panoplie du petit vacancier. La crème solaire sert de complément pour les zones découvertes, à condition qu’elle assure un niveau de filtration suffisant. Que Choisir a contrôlé les performances de 12 crèmes solaires « très haute protection » recommandées pour les enfants et les peaux claires : protection contre les UVB et les UVA, qualités cosmétiques, composition, impact environnemental et prix sont passés au crible.