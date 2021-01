Comparatif Thés noirs Test portant sur 20 thés noirs

La tendance actuelle sur le marché du thé est aux références premium et les consommateurs recherchent de plus en plus des produits certifiés ou labellisés (commerce équitable, bio notamment). Dans ce contexte, notre test met au banc d’essai 20 thés noirs parmi les plus consommés : english breakfast et darjeeling. Nos analyses en laboratoire ont porté sur plusieurs familles de contaminants et les thés ont également été dégustés par un groupe de dégustateurs experts : l’amplitude des prix, de moins de 20 à près de 250 € le kilo, reflète-t-elle véritablement les écarts de qualité entre les moutures ?