Parfois, ce sont les murs qui suintent, d’autres fois, des fondations qui bougent ou des bois qui pourrissent sous l’effet d’un champignon invisible. Les « vices cachés », redoutés par les acheteurs, peuvent transformer une acquisition en véritable épreuve. Problèmes structurels, infiltrations ou réseaux électriques obsolètes : ces défauts graves sont dits cachés lorsqu’ils sont invisibles lors de la vente et antérieurs à celle-ci. En France, des milliers de cas sont recensés chaque année. La loi protège l’acquéreur, mais les recours sont souvent épuisants financièrement et émotionnellement. Le Code civil, à son article 1641, précise que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui [le] diminuent tellement que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus ». Encore faut-il prouver que l’on est dans ce cas.

Avant d’acheter, le rôle décisif de l’expertise

Selon les experts, les vices cachés les plus fréquents sont les suivants : fissures dans les murs porteurs ou les fondations ; moisissures et infiltrations liées à des problèmes d’étanchéité ;