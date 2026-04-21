Bouffées de chaleur, douleurs articulaires, fatigue… les effets indésirables des traitements antihormonaux du cancer du sein peuvent être si handicapants qu’ils donnent envie de les arrêter. Il est important d’en parler.

Les hormonothérapies sont prescrites pour traiter les cancers du sein sensibles aux hormones ou prévenir leur récidive. Ces médicaments bloquent les hormones féminines, comme les œstrogènes, pour éviter qu’elles ne stimulent la croissance des cellules cancéreuses. Pour les femmes ménopausées, deux sortes de traitements existent.

→ Le létrozole (Fémara), l’anastrozole (Arimidex) et l’exemestane (Aromasine) sont des inhibiteurs de l’aromatase. Cette dernière est une enzyme qui permet, après la ménopause, à d’autres organes que les ovaires de continuer à fabriquer des œstrogènes. Ces trois molécules la bloquent et réduisent donc la quantité de ces hormones.

→ Le tamoxifène (Nolvadex) est le plus prescrit des anti-œstrogènes, qui n’agissent pas sur la production d’œstrogènes mais bloquent leur action en se fixant, à leur place, sur leurs récepteurs cellulaires.

Des symptômes très fréquents

Ces hormonothérapies provoquent divers symptômes rappelant ceux de la ménopause, y compris chez les femmes déjà ménopausées. Ils sont très fréquents, touchant plus de 1 patiente sur 10. Voici les principaux :