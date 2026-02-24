Les repas, le confort, le sommeil et la communication avec l’équipe soignante restent des points noirs pour de nombreuses personnes hospitalisées. Les témoignages des patients et les initiatives des établissements sont autant de pistes à explorer pour améliorer votre séjour… et votre rétablissement !

Qu’avez-vous pensé de votre dernière hospitalisation ? À en croire les chiffres recueillis chaque année par la Haute autorité de santé (enquête e-Satis (1)), 82 % des personnes hospitalisées plus de 48 heures en médecine, chirurgie ou obstétrique s’estimaient satisfaites de leur prise en charge médicale en 2024. Un pourcentage qui s’améliore avec le temps. Plus en détail, tout n’est pourtant pas si rose.

Pour les chambres et la nourriture, la satisfaction tombe à 69 %. Les plateaux-repas sont notés 6/10 en moyenne, ce qui est digne d’un restaurant médiocre. Nouvelle chute, à 65 %, concernant l’organisation de la sortie, alors que ce moment s’avère crucial pour la continuité des soins. Les témoignages recueillis auprès des lecteurs de Que Choisir vont dans le même sens : quelques-uns saluent l’efficacité et la bienveillance des équipes médicales. Mais une majorité pointe des dysfonctionnements qui nuisent au confort et à la récupération au cours de ce séjour.

Repas - Éviter la dénutrition

Quand on parle d’hospitalisation, la question de l’alimentation arrive très vite sur la table. Certains soulignent « des repas