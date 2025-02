Souvent perçues comme une fatalité, les infections associées aux soins font peur. Mieux les connaître et les comprendre peut aider les patients à agir pour leur prévention.

Nombreux sont celles et ceux qui redoutent d’« attraper » une infection lors d’un séjour à l’hôpital ou même lors d’une intervention réalisée en ambulatoire. Une crainte nourrie par le fait qu’on en parle davantage, mais aussi parce que certains cas dramatiques ont marqué les mémoires. La situation est cependant plus nuancée. Depuis les années 2000, la prévalence des infections associées aux soins a baissé dans les établissements français. Par ailleurs, le risque de contracter l’une d’elles dépend de nombreux facteurs, sur lesquels il est parfois possible d’agir. Enfin, bien que la résistance aux antibiotiques de certaines bactéries soit un réel sujet d’inquiétude, beaucoup d’infections sont traitées efficacement. Il reste néanmoins important de s’informer sur ces maladies afin de minimiser le risque.

De grandes disparités

On évoque une infection nosocomiale quand un patient développe une infection qui n’était ni présente ni en incubation au début de sa prise en charge dans un établissement de santé. Majoritairement d’origine bactérienne, ces infections peuvent également être virales. Le Covid nous l’a bien montré lors de la pandémie ! Et les cas de grippes nosocomiales restent très fréquents. Ces infections concernent alors aussi les soignants et les