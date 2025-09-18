par Catherine Bocquet, Nathalie Coulaud
Investissement locatifSi ça tourne au casse-tête
Mauvaise information fiscale, gestion calamiteuse de la copropriété, syndic injoignable, arnaque… autant d’erreurs qui transforment le placement dans la pierre en épreuve insurmontable.
« Je voulais un investissement sans souci, je me retrouve avec un gouffre financier et juridique. » Ce témoignage résume, à lui seul, bien des déconvenues vécues par des particuliers attirés par la défiscalisation immobilière… Éric (le prénom a été changé) a acquis un appartement en Charente dans le cadre du dispositif Denormandie, qui permet une réduction d’impôt à condition de louer un bien ancien rénové dans certaines zones. Prix d’achat : 210 000 €, soit environ 3 000 € le mètre carré. Ce tarif, élevé pour la ville concernée, se justifie, selon lui, par la tranquillité d’une rénovation complète gérée par un promoteur local et, donc, l’absence de travaux à prévoir. Sauf que la réalité va contredire les promesses : humidité ascendante, syndic aux abonnés absents, copropriétaires injoignables (aucun n’habite l’immeuble), premier locataire parti après quatre mois pour cause de froid glacial et de facture électrique salée. Et, surtout, fiscalité mal anticipée : « Je pensais que les 4 300 € de réduction d’impôt compenseraient ce que je payais, rapporte Éric. En réalité, j’ai été plus taxé à cause des loyers imposables ! »
Sur le Net, un type de fraude tristement courant
Charlotte (le prénom a été changé) pensait, elle aussi, faire fructifier intelligemment
