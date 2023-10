Informations et conseils pour réduire les risques d’accident.

Quelles sont les dates de chasse ?

Même si le nombre d’accidents mortels baisse depuis plusieurs années, la cohabitation entre randonneurs et chasseurs n’est pas toujours facile. D’abord, avant de partir en balade, il faut vous informer sur les dates d’ouverture et de clôture de la chasse. Vous les trouverez, pour chaque département, sur Chasseurdefrance.com, le site de la Fédération nationale des chasseurs (FNC), où une carte détaillée est mise à disposition. Attention, il y a des exceptions, et les chasseurs munis d’autorisations particulières peuvent être à l’affût de certains animaux en dehors de cette période, qui court généralement de début septembre à fin février. Si besoin, consultez ­l’arrêté préfectoral, accessible à la même adresse, afin d’obtenir toutes les précisions. Il indique p­arfois également un jour de la semaine au cours duquel la chasse est proscrite.

Beaucoup de dérogations

Il existe des réserves de chasse, nationales ou communales, où l’activité est a priori interdite. Toutefois, les dérogations sont fréquentes ; par exemple, quand une espèce se montre trop envahissante et menace les cultures ou autres propriétés (typiquement, les san­gliers). Dans ce cas, les autorités peuvent y autoriser la chasse. Renseignez-vous auprès de l’une des 94 fédérations départementales des chasseurs, dont les coordonnées figurent sur Chasseur­defrance.com. Certaines proposent une application mobile, comme Chasseco en Haute-Savoie ou Land Share en Isère et en Savoie, qui signale en temps réel les jours et les zones où vous êtes susceptible de rencontrer des chasseurs. Le gouvernement souhaitait créer une appli nationale, mais la FNC est réticente à toute obligation concernant les forêts privées (trois quarts de la surface de chasse). Si un panneau annonce une battue au grand gibier, modifiez votre itinéraire. Sinon, vous risquez de vous retrouver face à un groupe de chasseurs et/ou à des bêtes traquées potentiellement dangereuses.

Il faut être repérable

Portez des vêtements aux couleurs voyantes. Le gilet de sécurité obligatoire dans toutes les voitures vous permet également de vous rendre visible. Pas agréable à porter en plein effort, mais vous pouvez l’accrocher à votre sac à dos. N’oubliez pas non plus d’emporter un sifflet, utile pour avertir les chasseurs de votre présence. Enfin, restez sur les chemins balisés.