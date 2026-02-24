CONSEILS

Maladie oculaireQuelles gouttes pour vos yeux ?

par Anne-Sophie Stamane

La plupart des irritations ou infections oculaires courantes, comme les conjonctivites, sont traitées avec des solutions de lavage et des collyres, fréquemment en vente libre.

Que le problème soit d’origine allergique, virale ou inflammatoire, le premier geste consiste à rincer l’œil, de préférence avec du sérum physiologique en dosette à usage unique, à l’eau propre sinon, pour évacuer méca­ni­quement le maximum de virus, bactéries ou particules allergènes. Un collyre, c’est-à-dire un médicament, peut être indiqué en complément afin de traiter rougeurs, démangeaisons, inflammation ou larmoiement résiduels. Mais, en raison des effets indésirables possibles, un lavage simple suffit s’il parvient à calmer le gros de la gêne. Par exemple, dans la conjonctivite infectieuse, une étude montre que la moitié des cas guérissent dans la semaine, sans collyre antibiotique, à condition d’adopter une bonne hygiène des mains et de rincer les yeux plusieurs fois par jour. Dans tous les cas, il vaut mieux recourir à des formats unidoses, dépourvus de benzalkonium, un conservateur qui, utilisé trop longtemps, peut altérer l’œil en surface et en profondeur. Il entre encore souvent dans la composition des gouttes en flacon, même si des systèmes alternatifs (filtres) se développent. 

Lavage oculaire

→ Sérum physiologique Gifrer, Mercurochrome, Physiodose et de nombreuses autres marques.
À retenir Disponible en pharmacies, parapharmacies et grandes surfaces, cette option simple et de

