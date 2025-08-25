« Non merci, je suis au régime. » Ces mots sont souvent associés à une privation alimentaire, des restrictions caloriques, un souhait de perdre du poids et, il faut bien l’avouer, une certaine frustration. Malgré cette mauvaise réputation, le régime contribue pour une part importante à notre santé. Pas lorsqu’il est destiné à faire maigrir à des fins esthétiques, mais bien lorsqu’il désigne un ensemble d’habitudes alimentaires ! Il est même parfois un traitement à part entière de certaines maladies chroniques, comme le diabète de type 2 ou l’hypertension. Et cela sans exiger de sacrifices. Alors il est temps de se réconcilier avec ce mot.

Des régimes bons pour tout et pour tous

La base d’une alimentation équilibrée et variée peut se résumer en 3V – vrai, végétal, varié – d’après des travaux menés par Anthony Fardet, chercheur à l’unité de nutrition humaine de l’université Clermont-Auvergne. « Ces critères correspondent à une alimentation comprenant peu d’aliments ultra-transformés, plus de végétaux et plus de variété dans les aliments consommés », explique-t-il. Et il est crucial de respecter ces trois composantes pour en tirer un bénéfice pour la santé. « Adhérer à ces 3V pourrait