En France, 1 personne sur 3 est concernée par l’hypertension. Si cette élévation permanente de pression artérielle donne rarement des symptômes visibles, se faire diagnostiquer est essentiel, car elle est à l’origine de graves complications.

On l’appelle la « tueuse silencieuse », non sans raison. L’hypertension, qui se définit par une augmentation chronique de la pression artérielle, a tout d’une maladie qui joue un double jeu. Côté symptômes, presque rien à signaler. Côté risques en revanche, la liste s’étend des accidents vasculaires cérébraux à la démence. Mais ces compli­cations ne surviennent généralement que des années, voire des décennies, après le diagnostic. Il n’est donc pas facile pour tout un chacun de prendre la mesure de cette maladie. Pour être bien accompagné, le meilleur allié sera votre médecin traitant : il vous aidera à la détecter, à modifier vos habitudes de vie pour faire baisser cette tension et, si besoin, vous prescrira des médicaments. Décryptage en 10 questions clés.

1. Comment savoir si j’ai de l’hypertension ?

Là est toute la difficulté. Il est possible de découvrir une hypertension au cours d’une grossesse ou en urgence à l’occasion de complications cardiaques, rénales ou pulmonaires. Mais la plupart du temps, une pression artérielle élevée ne se manifeste par aucun signe visible qui mettrait sur la piste. Pour savoir que l’on a une tension élevée, la seule solution est de la mesurer avec