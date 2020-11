© Andrey Popov - stock.adobe.com Plomberie Les pannes les plus fréquentes

Chasse d’eau cassée, évier bouché, chaudière qui fuit… Les ennuis de plomberie sont fréquents et peuvent rapidement devenir gênants. Si certaines pannes peuvent être aisément réglées, d’autres nécessitent en revanche de faire appel à un professionnel. Pour vous aider à déterminer l’origine du problème et agir en conséquence, Que Choisir vous propose un tour d’horizon des pannes les plus courantes.

Les problèmes de WC

Les toilettes sont bouchées

Les WC bouchés sont l’un des soucis de plomberie les plus fréquents. Si vous ne réagissez pas rapidement aux premiers signes d’engorgement, les toilettes peuvent rapidement devenir inutilisables. Les causes en sont multiples.

Le papier toilette, les lingettes et les protections hygiéniques

Bien qu’il soit conçu pour être jeté dans les canalisations, le papier toilette peut être à l’origine de l’engorgement de vos WC. En effet, s’il est trop épais ou non adapté (tels des lingettes ou du papier essuie-tout), il peut rapidement créer un bouchon dans les canalisations. Une trop grosse quantité de papier peut également les obstruer.

Dans la poubelle, pas dans la cuvette ! Tout jeter dans les toilettes : si l’argument de vente de certains industriels peut séduire certains consommateurs, il reste très fortement déconseillé de se débarrasser des rouleaux de papier toilette dans les WC – même lorsque les emballages affichent l’aquatube. En effet, contrairement au papier toilette qui se décompose très vite, le rouleau en carton, plus compact, se dégrade plus lentement et constitue une charge supplémentaire à traiter en station d’épuration. Les lingettes, gants jetables, préservatifs ou encore les serviettes hygiéniques ne doivent en aucun cas être jetés dans la cuvette. Leurs matières peuvent en effet provoquer des bouchons dans les canalisations. Pour éviter tout problème, il est donc impératif de les mettre à la poubelle, et non dans les WC.

Des résidus ou objets dans les canalisations

Jouets d’enfant, bijoux, téléphones portables… Nombreux sont les objets qui tombent accidentellement dans la cuvette des toilettes et finissent dans les canalisations. Ils peuvent alors créer un amas de déchets et boucher vos WC.

Un mauvais débit de chasse d’eau

Si le débit de la chasse d’eau est trop faible, il ne peut évacuer correctement les déchets de la cuvette. L’accumulation de matière peut alors former un bouchon. En général, il suffit de régler le débit d’eau du réservoir pour solutionner le problème. Toutefois, il se peut aussi que le manque de pression soit lié à du tartre dans le tuyau d’alimentation : il faut alors le nettoyer.

Un dépôt de tartre ou de calcaire

Le calcaire, présent dans l’eau, se dépose peu à peu sur les parois des canalisations. Avec le temps, il peut les boucher et les empêcher de bien fonctionner. Il existe des techniques simples et efficaces pour éliminer les fines couches de calcaire, comme une ventouse ou un mélange de bicarbonate et de vinaigre blanc.

Si le résultat après nettoyage n’est pas convaincant, il est possible de faire appel à une entreprise d’assainissement qui viendra déboucher vos tuyaux avec du matériel professionnel.

Une canalisation cassée

Les causes des toilettes bouchées ne sont pas toujours directement visibles. Il arrive en effet que le problème provienne d’une canalisation cassée. Cela peut notamment arriver dans des maisons en chantier ou lorsque des travaux, comme la pose d’une piscine, ont été effectués récemment. Dans ce type de situation, mieux vaut régler le problème rapidement afin d’éviter des infiltrations ou des dégâts plus importants.

Bon à savoir. Il peut arriver que des racines s’immiscent dans les canalisations, empêchant une bonne évacuation de l’eau.

Un problème parfois plus général Si, en plus de vos WC, d’autres équipements se trouvent également bouchés (douche ou évier, par exemple), cela peut révéler un problème au niveau de la colonne générale du bâtiment. Pour la désengorger, le dépanneur devra utiliser un camion hydrocureur. Le coût de l’intervention risque alors de grimper.

L’intervention par un professionnel

Si vos WC sont bouchés et que vous n’arrivez pas à régler le problème par vous-même, mieux vaut faire appel à un dépanneur rapidement. Son intervention variera en fonction de l’origine du problème et du niveau d’engorgement.

Les WC fuient

Une fuite peut entraîner une augmentation importante de votre consommation d’eau et avoir, inévitablement, une répercussion sur votre facture. À en croire le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, cela pourrait représenter jusqu’à 600 litres d’eau perdus en une journée, soit l’équivalent de la consommation quotidienne d’une famille de 4 personnes. Pour éviter que votre portefeuille en prenne un coup, mieux vaut donc détecter rapidement les fuites. Les causes peuvent en revanche différer selon l’endroit où elles se trouvent.

Entre le siège des toilettes et le sol : la fuite peut se trouver au niveau de l’arrivée d’eau ou de la cuvette des WC.

Au niveau de la cuvette : la fuite peut provenir de la chasse d’eau.

Au niveau du sol : le réservoir n’est peut-être plus étanche. Le problème peut aussi provenir du joint d’évacuation.

Au niveau de l’arrivée d’eau : la vétusté du robinet ou le calcaire peuvent être en cause.

Le mécanisme de la chasse d’eau ne fonctionne pas correctement

Chasse d’eau qui fuit, mécanisme bloqué, remplissage trop lent du réservoir : la plupart des problèmes de chasse d’eau viennent de l’usure et du calcaire, voire d’une déformation mécanique.

Le réservoir d’eau se remplit lentement

Le problème peut venir d’un robinet flotteur encrassé ou défectueux. Si le souci n’est pas réglé après nettoyage, il sera sans doute nécessaire de changer la pièce.

À quoi sert le flotteur des WC ? Le robinet flotteur actionne le mécanisme qui permet à la chasse d’eau de se remplir. Il coupe également l’arrivée d’eau lorsque le réservoir est plein, évitant ainsi qu’il déborde.

Le poussoir des WC ne fonctionne plus

Il se peut que la tige entre le bouton et la cloche se soit détachée ou cassée.

La chasse d’eau ruisselle ou coule en continu

Bien souvent, une fuite de chasse d’eau est causée par un robinet flotteur déréglé, entartré ou encore cassé. S’il est déréglé, c’est-à-dire positionné trop haut ou trop bas, il faut le repositionner en le revissant ou en courbant la tige qui le maintient. S’il est entartré, il est nécessaire de le nettoyer. Pour cela, démontez-le, puis laissez-le tremper plusieurs heures dans du vinaigre blanc ou une solution détartrante. S’il est cassé, il faudra le remplacer.

L’eau peut par ailleurs provenir du clapet. Dans ce cas, nettoyez le fond de la cuve afin d’éliminer toutes les impuretés qui pourraient bloquer le mécanisme. Vérifiez également l’état des joints.

Enfin, il peut également s’agir d’une fissure dans la porcelaine du réservoir.

Le niveau d’eau dans la cuvette est trop bas

Le souci peut provenir d’un volume d’eau insuffisant relâché par le réservoir. Dans ce cas, vérifiez les réglages du flotteur.

Un faible volume d’eau peut également être dû à un phénomène d’aspiration dans les canalisations, éventuellement lié à un bouchon dans la tuyauterie. Pour remédier au problème, utilisez les différentes techniques de débouchage des WC, telles qu’un produit chimique ou une ventouse. Si le souci persiste, il peut être lié à l’absence d’évent ou à un mauvais fonctionnement de celui-ci. Généralement situé derrière les toilettes ou sur le toit, ce dispositif permet en effet de créer un appel d’air, évitant que l’eau de la cuvette ne soit aspirée quand l’eau circule dans le tuyau d’évacuation.

Du calcaire se dépose dans les WC

Selon les régions, l’eau du robinet peut être plus ou moins calcaire. Au fil du temps, celui-ci peut se déposer au fond de la cuvette des WC, laissant des traces peu esthétiques de couleur jaune voire marron. Mais le tartre peut également avoir des conséquences plus néfastes, telles que la réduction du débit d’eau ou l’obstruction de la chasse d’eau. Pour garantir un bon fonctionnement de vos toilettes, un nettoyage régulier en profondeur est indispensable.

Détartrer des WC Pour enlever efficacement le calcaire de vos toilettes, plusieurs méthodes simples et économiques existent, telles qu’un mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre blanc. Si des traces de tartre perdurent malgré cela, une autre solution consiste à verser un peu d’acide citrique dans la cuvette de vos WC, mais attention ! Bien qu’il ne soit pas considéré comme toxique, ce produit reste très irritant pour les yeux, la peau et les muqueuses. Avant tout usage, il est indispensable de bien lire et respecter ses conditions d’utilisation.

Les problèmes de lavabo, d’évier ou de canalisation

Faible pression d’eau

Si la pression d’eau de votre robinet est plus faible qu’à l’ordinaire, il est important de chercher la source du problème. En effet, selon l’origine de ce dernier, il peut s’agir d’un souci mineur ou majeur.

Avant toute intervention, commencez par tester la pression de tous les robinets de votre habitation. Pour cela, ouvrez successivement les robinets d’eau froide puis d’eau chaude.

Le problème se limite à un robinet

Si le souci se limite à une seule pièce, il se peut que le robinet – ou le filtre – soit entartré. Dans ce cas, dévissez le filtre anticalcaire situé au bout du robinet. Selon son état, nettoyez-le avec du vinaigre blanc ou remplacez-le. Si le problème persiste une fois le filtre remis en place, c’est que les causes sont à chercher ailleurs.

Le problème se produit dans toutes les pièces

Si un faible débit peut être constaté dans l’ensemble du domicile, le problème peut donc être plus général et être lié :

au réducteur de pression ou à la vanne d’arrêt : s’il y a lieu, modifiez le débit d’eau. Si la vanne d’arrêt est défectueuse, il vous faudra la remplacer ;

au chauffe-eau : si la pression est trop basse uniquement au niveau de l’eau chaude de l’ensemble des pièces, le problème concerne le chauffe-eau. Dans ce cas, contactez un professionnel ;

à une fuite d’eau : une fuite peut également être à l’origine d’un faible débit. Pensez à vérifier vos éviers, lavabos, douches ou encore toilettes.

Canalisations ou évier bouchés

Sans entretien régulier, les canalisations peuvent rapidement se boucher. Il s’agit là de l’un des problèmes les plus fréquemment rencontrés, que ce soit dans la cuisine ou dans la salle de bains. Les raisons de ces bouchons peuvent toutefois être variées.

Résidus dans le siphon

L’une des causes les plus fréquentes d’un évier ou d’un lavabo bouché est la présence de résidus. Dans une cuisine, il peut s’agir de restes de nourriture, d’épluchures ou de pépins. Dans une salle de bains, ce sont généralement les cheveux et poils de barbe qui sont à l’origine d’un bouchon. Cela peut par ailleurs expliquer des remontées d’odeurs.

Graisse

La graisse (lors de la cuisson de saucisses, par exemple) peut également expliquer la formation de bouchons. En effet, si cette dernière s’écoule facilement dans les canalisations avec l’eau chaude de la vaisselle, elle finit par se durcir en refroidissant. Au fil du temps, le dépôt va s’accumuler jusqu’à boucher complètement l’évier. Selon le cas de figure, l’intervention d’un professionnel peut s’avérer nécessaire.

Calcaire et tartre

Présent dans l’eau, le calcaire se dépose petit à petit dans les canalisations. Le diamètre de la canalisation va alors se réduire jusqu’à se boucher complétement. Pour limiter les dépôts de tartre et calcaire, il est conseillé de nettoyer régulièrement les canalisations. Certaines méthodes sont particulièrement simples et efficaces, telles qu’un mélange de bicarbonate de sodium et de vinaigre blanc bouillant.

Robinet qui goutte

À force d’ouvrir et de fermer le robinet, l’installation peut progressivement s’abîmer et entraîner une fuite. Cette dernière peut provenir d’un joint abîmé ou cassé, d’un tuyau percé ou encore d’un problème de siphon.

Mauvaises odeurs

Si des odeurs nauséabondes remontent des canalisations, il peut s’agir d’une obstruction, autrement dit un bouchon. Qu’il s’agisse d’un évier, d’un lavabo ou d’une douche, le problème se trouve probablement au niveau du siphon.

Les problèmes de chaudière

Si chaque installation de chauffage est différente, la plupart des pannes sont les mêmes.

La chaudière ne démarre pas

Si l’appareil ne se met pas en route, il peut s’agir d’un souci électrique (câbles endommagés, branchements incorrects, faux contact…), d’un problème de pression, d’un brûleur défectueux, d’une surchauffe de l’appareil, ou encore de l’obstruction des tuyaux, d’une mauvaise combustion ou de fuites dans la tuyauterie.

La chaudière s’éteint toute seule

En général, l’appareil s’arrête automatiquement lorsqu’il détecte un problème de sécurité. Il peut s’agir d’une surchauffe, de l’encrassement du thermocouple ou d’un mauvais fonctionnement du brûleur (l’élément assurant le mélange entre le combustible et l’air).

La chaudière s’allume, mais il n’y a ni eau chaude ni chauffage

Dans ce cas, il se peut que la sonde de température soit défectueuse. Celle-ci vise en effet à contrôler la température de l’eau dans la chaudière. Si elle ne fonctionne plus, elle n’envoie plus d’information. Par conséquent, la chaudière s’allume, mais ne se met pas en route.

La chaudière fuit

Une fuite au niveau de la chaudière peut avoir plusieurs causes, à savoir une pression inadéquate ou une pièce défectueuse.

La chaudière fait du bruit

Ces bruits peuvent avoir différentes origines, telles qu’une circulation de l’eau trop rapide, un entartrage de l’échangeur de chaleur, une combustion mal réglée, un dysfonctionnement du groupe de sécurité ou un problème de pression.

La chaudière siffle

Un sifflement peut être lié à un problème de pression engendrant une entrée d’air dans le système ou à un débit inadapté entraînant une arrivée d’air dans les tuyaux.

La chaudière produit de la fumée

Si de la fumée noire s’échappe de la chaudière, la cause peut être un conduit d’évacuation obstrué, un brûleur mal positionné ou défectueux, un gicleur mal réglé. Il peut également s’agir d’un défaut d’entretien qui, pour rappel, est obligatoire une fois par an.

Faire appel à un dépanneur

L’intervention par un professionnel

Si vous rencontrez un problème de plomberie, vous pouvez, si nécessaire, faire appel à un dépanneur, en particulier en vous adressant à notre service Mes dépanneurs Que Choisir.

Avant d’intervenir, ce dernier doit rédiger un devis, conformément aux règles du dépannage à domicile. Ce type d’intervention est en effet encadré par la loi. Ainsi, tout professionnel doit systématiquement établir un contrat écrit en bonne et due forme, et ce dès le premier euro. Ce devis est gratuit et doit pouvoir être librement accepté ou refusé, sans frais.

Attention ! Les arnaques au dépannage à domicile sont nombreuses. Certaines sociétés ont parfois recours à des techniques commerciales douteuses, telles que des prix en apparence très attractifs, la facturation d’interventions inutiles ou des pressions psychologiques sur les clients.

Pour trouver un professionnel de confiance, vous pouvez faire votre demande de devis par le biais du service Mes dépanneurs Que Choisir qui vous mettra en relation avec des artisans de votre région.