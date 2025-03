Pas moins de 789 magasins de téléphonie et bureaux de poste ont été visités, et le bilan est éloquent : le conseil délivré est loin d’être à la hauteur. Ainsi, 43 % des faux clients que nous avons envoyés dans les boutiques se sont vu conseiller un forfait ne correspondant pas à leurs besoins. Alors qu’ils cherchaient une offre mobile basique pour un enfant de 12 ans, ils ont été orientés vers une plus chère par près de la moitié des vendeurs. Orange et SFR s’en sortent un peu mieux que les autres ; dans ces enseignes, on a respectivement 64 et 61 % de chances de repartir avec le bon contrat, contre 57 % chez Bouygues et 51 % chez Free.

La Poste Mobile, mauvais élève

En dépit d’une image de proximité qui lui colle à la peau, La Poste Mobile (qui vient d’être rachetée par Bouygues Telecom) est le réseau qui a le plus mal conseillé nos visiteurs : 45 % de « bons » forfaits préconisés seulement… Chez cet opérateur, les prix restent cependant raisonnables – de fait, c’est ici que la facture est la moins élevée. Cependant, les enquêteurs s’en sortent à 8,22 € par mois en moyenne alors qu’une formule à 4,99 € existe. De son côté, à cause de ses forfaits plus onéreux que ses rivaux,