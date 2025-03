Marcel vit seul dans sa maison de la campagne augeronne, en Normandie. Pour ses télécommunications, il dispose chez lui d’une box ADSL Orange et d’un téléphone portable (sans accès à Internet) avec un forfait Bouygues Telecom – seul réseau à fonctionner correctement dans son hameau. Quand son mobile tombe en panne, il y a quelques mois, ce retraité peu à l’aise avec l’informatique se rend à la boutique Bouygues Telecom la plus proche de son domicile, à une vingtaine de kilomètres, afin d’en acheter un autre. Sur place, il est reçu par un vendeur très aimable, à qui il explique sa situation : s’il n’a toujours pas besoin d’accéder à Internet en mobilité, il aimerait que son nouveau téléphone fasse de plus belles photos que l’ancien, qui datait de 10 ans. Marcel raconte également à quel point ces quelques jours passés sans pouvoir donner de coups de fil hors de chez lui l’ont bien ennuyé. L’employé l’oriente vers un smartphone à plus de 300 €. Et lui conseille dans la foulée d’en acheter un second, plus simple, avec un abonnement « à 2 € mensuels pendant six mois ». « Comme ça, si le vôtre ne fonctionne