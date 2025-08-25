Barrière de lit ou tablette de fauteuil relevée : ce sont des mesures de contention imposées aux personnes âgées, à l’hôpital ou en Ehpad. Elles visent en théorie à prévenir les chutes, mais elles semblent au contraire délétères.

À la fin des années 1980, il était encore fréquent de voir des personnes âgées attachées à leur lit avec des draps. Au fil des ans, les contentions dites « physiques passives » se sont faites de plus en plus discrètes à l’hôpital comme en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). « Les barrières de lit sont la modalité la plus fréquente, mais il peut aussi s’agir de la tablette du fauteuil relevée. À chaque fois, l’objectif est le même : empêcher le sujet de se lever et de déambuler pour prévenir la chute, pointe Jean-Pierre Jacus, psychologue-chercheur à l’université Toulouse-Jean-Jaurès (1). Or, les données de la littérature montrent clairement que ce n’est pas efficace. Pire, c’est délétère. »

La contention, surtout si elle perdure dans le temps, favorise la fonte musculaire, la perte osseuse et le déconditionnement physique qui entraîne une désadaptation à la marche. Les risques de chute sont alors augmentés lorsque le patient retrouve sa liberté de mouvement. « Cela accroît également la perte d’autonomie. Beaucoup de mes patients tout à fait capables de marcher et se rendre seuls aux toilettes m’ont rapporté