Une récente enquête de la Répression des fraudes menée auprès de 11 plateformes d’intermédiation et de réservation de chambres en Ehpad a révélé de nombreux manquements. Un constat qui illustre la difficulté de trouver un établissement adapté. Plateformes privées, annuaires publics, propositions d’accompagnement : des solutions existent, mais attention à bien comparer ces informations avant de faire un choix.

L’essentiel Pour trouver une place en Ehpad, vous pouvez vous appuyer sur des plateformes privées. Elles proposent leur propre annuaire d’établissements.

Ces annuaires ne sont pas exhaustifs et vous pouvez vous référer aussi à un annuaire public.

Dans vos recherches, il est toujours important de vous rendre dans les établissements.

Quand on tape « trouver une place en Ehpad » dans un moteur de recherche, les premiers résultats affichés sont souvent des plateformes privées. Ces sites proposent des annuaires d’établissements, mais aussi un accompagnement et une mise en relation avec des Ehpad. Si le secteur est encadré, la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF), dans une étude publiée le 14 avril, a relevé plusieurs irrégularités. Sur 11 plateformes contrôlées, certaines présentaient des manquements.

« Les liens avec certains établissements ne sont pas clairement précisés par certaines plateformes », souligne la DGCCRF. L’organisme rappelle que ces sites doivent fournir une information « loyale, claire et transparente » sur l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus.

Regarder les liens commerciaux affichés

Chaque plateforme fonctionne différemment et construit son annuaire selon ses propres critères. « Pour constituer notre annuaire, nous réalisons un travail de collecte et de centralisation de données qui repose sur plusieurs sources comme les annuaires publics, les informations directes de nos 3 000 partenaires, mais aussi des familles qui nous font des retours et des établissements qui s’adressent naturellement à nous pour mettre leurs données à jour », explique l’un de ces sites, Cap Retraite. Ces partenariats permettent de proposer un accompagnement gratuit dans la recherche d’une place en Ehpad.

Lorsque vous consultez ces sites, gardez donc à l’esprit qu’ils ne recensent pas forcément tous les établissements existants : « Notre réseau couvre plus de 2 000 structures privées, associatives et privées à but non lucratif, détaille le site Retraite plus. Par souci de transparence, chaque établissement est clairement identifié comme résidence partenaire, aussi bien dans l’annuaire que sur sa fiche détaillée. » Il est donc essentiel de vérifier que les partenariats commerciaux sont clairement indiqués.

S’appuyer sur un site public

Pour accéder à un annuaire exhaustif, sans partenariat commercial, vous pouvez consulter celui développé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), disponible sur le site Pour-les-personnes-agees.gouv.fr. « Notre annuaire repose sur un répertoire officiel, le fichier national des établissements sanitaires et sociaux, qui recense tous les Ehpad autorisés sur le territoire, quel que soit leur statut », précise Nathalie Meunier-Masson, cheffe de projet et référente accessibilité numérique à la CNSA. Les tarifs affichés proviennent quant à eux des déclarations obligatoires des établissements.

En sélectionnant une zone géographique, vous obtenez une vision complète des Ehpad situés à proximité. « C’est une première étape qui vous permet de comparer les Ehpad pour discerner les établissements répondant le mieux à vos besoins », souligne Blandine Lavaux, cheffe de projet web à la CNSA.

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En revanche, cet annuaire ne permet pas de connaître les disponibilités en temps réel ni de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. « Le nombre de places est une information qui change et elle n’est pas renseignée dans les sources officielles, justifie Nathalie Meunier-Masson. Comme nous voulons présenter le même type d’informations pour tous les Ehpad, nous ne souhaitons pas inclure des indicateurs qui existent sur un territoire et pas sur l’autre. »

Ne pas hésiter à se rendre sur place

L’annuaire constitue avant tout un premier niveau d’information. « Avant de réserver une place, il est très important de se rendre dans l’établissement. Rien ne remplace une visite. N’hésitez pas non plus à appeler directement la structure pour poser vos questions », recommande Annabelle Vêques, directrice de la Fédération nationale des associations de directeurs d’établissement et services pour personnes âgées (Fnadepa). Même en l’absence d’informations sur les places disponibles, prendre contact avec un établissement reste essentiel. « Contacter un établissement qui correspond au projet de vie et de soins de la personne est vraiment déterminant », insiste Blandine Lavaux. Une fois votre choix arrêté, il est possible d’effectuer une demande en ligne via le site public ViaTrajectoire.

Dans les situations d’urgence, cependant, ces démarches peuvent devenir plus compliquées. C’est souvent le cas après une hospitalisation, quand le retour à domicile n’est plus possible. « Dans les hôpitaux, vous pouvez contacter les assistantes sociales qui peuvent vous aider à trouver des établissements. Des structures locales comme les centres communaux d’action sociale peuvent aussi vous aider à trouver des solutions », rappelle Blandine Lavaux. Et si vous passez par une plateforme privée, la DGCCRF recommande d’utiliser celles connues ou ayant des notes moyennes élevées sur les sites indépendants.

Dernier conseil, souvent difficile à appliquer, mais précieux : anticipez. « Dans l’urgence, vous pouvez avoir tendance à choisir un établissement uniquement car c’est le mieux situé ou le moins cher, mais n’oubliez pas qu’une entrée en Ehpad se prépare, il faut y penser avant de laisser les fragilités s’installer », tient à préciser Annabelle Vêques.