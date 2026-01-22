Elle est par nature secrète, mais bien présente. Enquête sur cette « petite corruption », celle du quotidien, qui ronge nos institutions, nos collectivités locales et nos services publics, affaiblissant notre système démocratique. Ce mal gagnerait du terrain.

Le magazine Que Choisir, drôle d’endroit pour traiter de la corruption du quotidien ? Pas si sûr. Celle-ci peut – potentiellement – tous nous concerner lorsque l’on peine à obtenir ce que l’on veut. Une place en crèche, un appartement dans un HLM ? Un acte administratif, d’urbanisme, un document d’identité, des données confidentielles ? Autant de situations où le corrupteur et le corrompu sont susceptibles de se rencontrer. Des entorses à la probité plus ou moins sérieuses, plus ou moins admises par le public, les acteurs économiques, les gouvernants ou encore les élus.

Et si ces dérives nous accompagnent depuis toujours, elles prennent aujourd’hui une couleur particulière, à l’heure où de hauts responsables politiques rendent des comptes devant une cour d’appel pour des faits évoquant le détournement de fonds publics. À l’heure, aussi, où l’argent du narcotrafic s’infiltre dans notre société : les réseaux criminels achètent des informations auprès d’agents du service public, blanchissent de grosses sommes dans des commerces, l’immobilier, des circuits financiers classiques…