Décrocher une consultation chez un dermatologue relève de la gageure. La pénurie de praticiens et la place occupée par la médecine esthétique expliquent cette situation intenable.

Mission impossible. Même dans les plus grandes villes, obtenir un rendez-vous chez un dermatologue relève du parcours du combattant. Sur Doctolib, on a généralement le choix entre deux options sans appel : « Aucune disponibilité en ligne » et « Ce soignant réserve la prise de rendez-vous aux patients déjà suivis ». Faute de pouvoir réserver via cette plateforme désormais incontournable, nous avons donc cherché à joindre les cabinets par téléphone. Bilan : le plus souvent, plus de trois mois d’attente pour un rendez-vous… quand on en décroche un (lire « Enquête terrain »).

Même à l’hôpital, c’est difficile

Les résultats de notre enquête corroborent ceux avancés par la profession. « Trois mois, c’est un minimum, y compris à l’hôpital, et cela va jusqu’à neuf mois dans certains départements », confirme la docteure Saskia Oro, dermatologue à l’hôpital Henri-Mondor, à Créteil (Val-de-Marne), et présidente de la Société française de dermatologie (SFD). Des délais aux répercussions potentiellement graves. Dans le scénario que nous avons élaboré, les patients souhaitaient montrer à un spécialiste des grains de beauté qui avaient récemment évolué et les inquiétaient sérieusement.

Une situation à ne pas prendre à la légère, car le mélanome est le cancer dont l’incidence a le plus