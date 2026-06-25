Donner du sens à l’épargne, favoriser l’emploi local : des collectifs citoyens ont décidé de produire des énergies renouvelables. Le réseau Énergie Partagée compte 479 projets… Il y en aurait bien plus si l’État aidait un peu.

« Chacune fait 65,50 mètres de long, indique Gérard Grellier en levant haut la tête vers les pales d’une éolienne qui, ce jour-là, tournent très vite dans le ciel de Montrevault-sur-Èvre, près d’Angers (Maine-et-Loire). En ajoutant le mât, on culmine à 150 m de haut. » Il y en a quatre comme celles-ci, disposées à quelques centaines de mètres les unes des autres sur ce plateau régulièrement balayé par les vents. Le parc a été installé l’été dernier. « Il devrait produire 27 000 mégawattheures (MWh) par an, soit la consommation électrique – hors chauffage – de 23 000 personnes, reprend-il. Pour l’instant, la production dépasse nos prévisions. »

© B. MARTINEAU Gérard Grellier, secrétaire adjoint de l’association Vents d’Èvre, et Moïra Andreu, responsable d’investissement à Énergie Partagée, qui a contribué à ce que ce parc éolien citoyen voit le jour à Montrevault-sur-Èvre, près d’Angers.

Difficile d’imaginer que, quatre ans plus tôt, ce retraité ne connaissait « pas grand-chose à l’énergie. À l’instar de la cinquantaine de membres actifs de Vents d’Èvre, notre association », ajoute-t-il. Pourtant, ce parc éolien du Fief-Sauvin – son nom – est 100 % citoyen. Les