Pour renforcer les garanties apportées par la certification ISR (investissement socialement responsable), le ministère de l’Économie et des Finances a publié en décembre 2023 un nouveau référentiel. Applicable au plus tard le 31 décembre 2024, la nouvelle version de l’ISR oblige les fonds d’investissement à appliquer des règles plus strictes de sélection des actifs. Ainsi, la liste des entreprises les moins vertueuses qui ne peuvent être présentes dans un fonds ISR est allongée : elle concerne désormais 30 % des entreprises. Surtout, les fonds doivent désormais exclure toutes les entreprises qui exploitent du charbon ou des hydrocarbures non conventionnels, ainsi que celles qui lancent de nouveaux projets d’exploitation de pétrole ou de gaz. « L’interdiction concerne tous les fonds dont plus de 5 % de l’activité relèvent de ce domaine », précise le référentiel. Enfin, 20 % des sociétés financées par le fonds devront avoir adopté un plan de « transition climatique crédible ».

Désengagement des énergies fossiles

Si l’on en croit la société Epsor, spécialisée en épargne salariale, les nouvelles règles du label ISR sont respectées par la majorité des fonds ayant conservé la distinction. Rappelons que près