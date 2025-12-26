Pour beaucoup de clients, la banque privée est synonyme d’agence luxueuse, avec moquette épaisse, œuvres d’art aux murs et café fumant. Pourtant, ce modèle est de plus en plus concurrencé. Après s’être attaqués à la banque du quotidien, de nouveaux protagonistes digitaux se positionnent en alternatives aux acteurs historiques de la gestion privée pour les Français « patrimoniaux », soit les cadres supérieurs, les dirigeants d’entreprise, les indépendants… Cette clientèle – aisée mais pas trop – est une cible de choix : elle a des attentes auxquelles les banques traditionnelles répondent mal, sans les problématiques très complexes des grandes fortunes. Elle concentre, en outre, une grande partie de l’épargne. Selon le cabinet de conseil Yellow Advisory, la moitié du chiffre d’affaires réalisé auprès des particuliers chez les banques provient des clients patrimoniaux. C’est pourquoi, depuis deux ans, des plateformes émergent, telles Colbr, Finary, Ramify et RockFi, quand d’autres adaptent leur offre, comme BoursoBank, Yomoni et Meilleurtaux Placement. Elles cherchent à réinventer la gestion privée via une approche plus moderne et digitale. « Certaines personnes préfèrent ne pas avoir à parler à leur banquier sauf quand c’est absolument nécessaire », soulignait Sébastien d’Ornano, président de Yomoni lors du