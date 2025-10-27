20 février 2024. Aujourd’hui, Tonya publie son premier livre. Intitulé De son ombre à la lumière, la cinquantenaire y a mis ses tripes et raconté ses émotions les plus intimes, celles de sa transition de genre. Elle y a aussi laissé un peu de son argent, plus de 500 € pour 40 exemplaires envoyés chez elle et un shooting photo. Mais qu’à cela ne tienne, elle se dit que son texte pourra peut-être aider des gens, alors ce n’est pas grave. Sauf qu’une fois la date de sortie de son livre arrivée, rien ne se passe. Pas de salons littéraires, pas de dédicaces, aucune présence en librairie… En un an et demi, en dehors de ceux qu’elle a achetés, seuls 4 exemplaires de son roman ont été vendus. Son éditeur, Le Lys Bleu, est aux abonnés absents. « Au début, le directeur littéraire me disait que si le livre ne marchait pas, c’était de ma faute. Et puis au bout d’un moment, il a juste arrêté de me