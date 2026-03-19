Nouvelle réglementation, fiscalité revue et corrigée… mettre son bien en location, même quelques semaines par an, n’est plus aussi simple qu’auparavant.

Taxe foncière, assurance, électricité, entretien du jardin, réparations, travaux… afin de couvrir les frais – qui ne cessent de s’alourdir – de leur maison de week-end ou de vacances, certains propriétaires souhaitent la mettre en location au moins quelques semaines, et souvent pendant la haute saison. Or ils sont tenus de se plier à une réglementation de plus en plus tatillonne.

Les mesures prises par l’État et les communes pour réduire le nombre de logements dédiés à la location touristique – et ainsi inciter les particuliers à les proposer plutôt à l’année – s’appliquent à présent aux résidences secondaires louées occasionnellement. La fiscalité aussi s’est alourdie, puisque le statut fiscal des meublés a été revu et corrigé. Enfin, « sur le marché locatif, l’offre est pléthorique et les locataires deviennent de plus en plus exigeants », relève Thierry Violleau, président de la conciergerie Hoomy.

Nouvelles formalités à respecter

S’ils veulent susciter l’intérêt, il faut que les propriétaires se montrent plus professionnels dans leurs annonces, mais également qu’ils aménagent et présentent leur bien de façon plus attrayante qu’auparavant. Le tout en respectant de nouvelles formalités administratives…

Louer une résidence secondaire impliquait déjà, dans de nombreuses villes, l’obtention