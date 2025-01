Du 26 novembre à la fin du mois de décembre 2024, la campagne de l’UFC-Que Choisir « #LaMobilitéUnePriorité » a battu son plein. Une étude de l’association a établi que 11 millions de personnes n’avaient pas accès à un arrêt de transport en commun à moins de 10 minutes à pied de chez elles, soit 17,4 % des Français. Résultat : on constate de fortes inégalités, notamment entre grandes et petites villes. Des bénévoles des associations locales (AL) ont donc mené des actions de sensibilisation dans des agglomérations où l’offre de transports en commun est insuffisante. Munis d’affiches déclinant le pourcentage de la population non desservie et le taux de CO 2 qui pourrait être économisé en y remédiant, ils ont échangé avec les habitants autour de ces sujets. Ils ont également relayé le message de l’UFC-Que Choisir, qui demande aux pouvoirs publics d’investir, mais aussi de repenser les infrastructures existantes.

À Trets (13), par exemple, 78,6 % des habitants ne bénéficient pas d’un accès aux transports. Jean-Claude Bourreau, président de l’AL Salon-de-Provence-Arles, a fait part d’« échanges avec une cinquantaine de personnes décrivant une situation difficile, dénoncée depuis longtemps, mais sans réaction visible des élus locaux ». D’autres AL ont alerté les médias régionaux et trouvé de nombreux relais dans la presse écrite ou à la télévision.