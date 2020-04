© PCRUCIATTI/ SHUTTERSTOCK Gros poisson ferré à la foire

Une seule société, quatre dossiers et 52 000 € : voilà le triptyque d’un récent succès de l’UFC-Que Choisir de Quimper. À l’issue de la foire-expo de Pont-l’Abbé (29), les 20 et 21 octobre 2019, l’association locale (AL) a vu les plaintes s’accumuler à l’encontre d’une entreprise girondine, Group Solar, spécialisée dans l’installation de panneaux photovoltaïques, de pompes à chaleur et de ballons thermodynamiques. Cinq consommateurs abusés rapportent tous la même histoire : après un discours bien rodé, un commercial présent sur le stand leur fait signer un document censé leur garantir le « prix foire » lors d’une prochaine visite à domicile. Il parvient même à leur soutirer un chèque, qu’il s’engage à leur restituer lorsqu’il se rendra chez eux. En réalité, les chalands ont apposé leur signature sur un bon de commande très succinct et le chèque a été encaissé ! La mention « paiement comptant » qui y figure les empêche de se rétracter. Mettant en avant les manoeuvres dolosives de Group Solar et le consentement vicié de ses clients, l’UFC-Que Choisir de Quimper a réussi à annuler quatre de ces ventes pour un montant global de 52 000 €. L’AL a également obtenu le remboursement de 9 500 € d’acomptes au total. Le cinquième dossier est toujours en cours de traitement. Le président de la foire a, de son côté, promis que Group Solar ne serait plus le bienvenu lors des prochaines éditions de son événement.