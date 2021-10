Partenariat Développer l’esprit critique des consommateurs

Cap Sciences, un centre de culture scientifique, technique et industrielle situé à Bordeaux, et l’UFC-Que Choisir de Gironde ont signé une convention de partenariat. L’alliance s’est nouée dans le cadre de l’exposition « Esprit critique, détrompez-vous ! », installée jusqu’au 14 novembre dans le hangar du centre d’animation en bord de Garonne. La manifestation itinérante campera ensuite dans plusieurs villes, notamment au Quai des savoirs, à Toulouse, puis au Palais de la découverte, à Paris, tous deux coconcepteurs de l’événement avec Cap Sciences. Combattre les préjugés, déjouer les idées reçues et les fausses informations… Cette exposition connectée (les visiteurs sont munis d’un bracelet qui enregistre leurs réponses) est en phase avec les actions de l’UFC-Que Choisir contre les arnaques et les pièges qui nous guettent. « Ce projet est une chance ; les organisateurs veulent travailler avec des associations locales. Notre logo apparaît sur l’affiche de l’événement et, en échange, nous le promouvons auprès des consommateurs », résume Françoise Lawniczak, la présidente de l’UFC-Que Choisir de Gironde. L’association locale (AL) a aussi participé, les 9 et 10 octobre, à « Doute est permis ! », une déambulation pédagogique sur la même thématique (décrypter les mécanismes conçus pour duper notre cerveau) organisée au Village des Sciences, l’espace tout public de Cap Sciences. Dans leur stand « 1 001 tromperies », cinq bénévoles de l’AL girondine ont sensibilisé aux diverses escroqueries des visiteurs venus en famille, réalisé des quiz et expliqué leurs actions. Parents et enfants ont pu apprendre ensemble à reconnaître et à éviter les arnaques.