Rencontre avec Alain Rouzies 35 années au service des consommateurs

Alain Rouzies est bénévole de l’UFC-Que Choisir de Rouen. Il fête ses 25 années d’engagement au service des consommateurs. Actuellement, il met ses connaissances et ses compétences à l’œuvre pour garantir à ses concitoyens une sécurité et une transparence sur les sujets environnementaux. Retour sur son parcours de bénévole et ses succès au sein d’une association locale dont l’implication a été décisive pour les consommateurs.

L’intérêt du plus grand nombre

Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019, l’incendie de l’usine chimique de Lubrizol, classée Seveso, plonge les habitants de Rouen dans un épais nuage noir et toxique. Prise sous les fumées nauséabondes obscurcissant le ciel, la population de l’agglomération rouennaise s’interroge : quel impact sur sa santé ? La qualité de son air ? Quelles conséquences à venir pour son quotidien, ses cultures, son eau courante ?

Pour leur répondre, les accompagner, les informer et les faire entendre, les Rouennais peuvent compter sur Alain, qui travaille en étroite relation avec eux depuis 25 ans. L’UFC-Que Choisir de Rouen s’est d’ailleurs portée partie civile dans l’affaire Lubrizol.

Pour apporter des réponses et représenter les consommateurs, Alain porte leur voix au sein du CODERST, le conseil départemental de l’Environnement et des Risques sanitaires et technologiques.

Ce conseil participe à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, à l’échelle départementale, des politiques publiques dans les domaines de la protection de l’environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires et technologiques. La présence d’un représentant de l’UFC-Que Choisir au sein de ce conseil a assuré dès la catastrophe une transmission aux administrations des préoccupations et des difficultés rencontrées par les habitants.

Les impacts environnementaux et sanitaires d’une telle catastrophe, Alain les avait comme beaucoup craint, il en avait quelque peu évalué les risques et senti les prémisses quelques années auparavant. De fait, au sein du CODERST, son travail a permis de participer à l’évolution de la législation. Les revendications de l’UFC-Que Choisir sont intégrées dans toutes les commissions auxquelles il participe et notre action fut prise au sérieux puisque ce ne sont pas moins de 3 ministres qui ont assisté à la 1ère réunion de la commission pour la transparence et le dialogue après la catastrophe.

L’accompagnement au cas par cas

Alain Rouzies a pu porter les inquiétudes d’un autre bénévole de l’UFC-Que Choisir de l’association rouennaise, dont l’appartement, pollué par les émanations de l’incendie, a pu être testé par le service des « essais » de la Fédération sur l’imprégnation de son appartement. Les échantillons ont été envoyés à la Fédération pour une série d’analyses évaluant l’impact de la pollution chimique sur le cadre de sa vie quotidienne. Les résultats servent de base et d’étude pour les dossiers en cours dans l’affaire de l’incendie et apportent une réelle plus-value au débat public.

Car, plus d’un an après la catastrophe, le travail d’Alain au service des consommateurs n’est pas terminé. Il œuvre toujours pour accompagner les adhérents dans leurs démarches si nécessaire, comme cela peut être le cas pour obtenir le dédommagement des dégâts, tant privés que publics. Le suivi des évolutions pour assurer la prévention d’un nouvel incendie dans les sites Seveso locaux et évaluer ses conséquences sanitaires est aussi une priorité.

Les nouveaux défis d’Alain

L’une des missions de l’UFC-Que Choisir est aussi d’étudier les liens parfois étroits entre risque technologique, sanitaire et écologique et enjeux financiers. La construction d’un entrepôt Amazon aux abords de la ville de Rouen est suivie pour ses impacts futurs sur l’environnement local. Alain veille donc à garder un œil sur ces dossiers complexes qui peuvent avoir de réels impacts sur la vie quotidienne des habitants de la région.