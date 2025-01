Quand il achète un drone sur Droneinfor.com, monsieur D. opte pour une livraison en dépôt Mondial Relay. Mais après une longue attente, il apprend que son colis est resté bloqué dans un entrepôt. Il émet une réclamation auprès du vendeur, qui l’invite à patienter, puis finit par annuler la commande. Sur les 720 € versés, ce dernier lui en restitue 510, au titre de l’assurance souscrite. Le professionnel refuse de rembourser la totalité de la somme, car il estime que c’est l’acheteur qui a choisi le transporteur. Monsieur D. se tourne alors vers l’UFC-Que Choisir de Nantes, laquelle rappelle au commerçant que la sélection du transporteur émanait d’une option présente sur le site Droneinfor et non d’une décision du client. L’argument convainc, et monsieur D. perçoit enfin les 210 € restants.

UFC-QUE CHOISIR DE NANTES (44)