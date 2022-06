Vente forcée Canal+ en embuscade

Se faire « refiler » un abonnement à Canal+, alors qu’on se rend à la Fnac ou en boutique de téléphonie pour une tout autre raison, est de plus en plus fréquent. Monsieur D. vient résoudre un problème technique dans le magasin Bouygues de Puilboreau (17). Il accepte verbalement la proposition d’abonnement à la chaîne, mais ne signe ni contrat ni autorisation de prélèvement. Il restitue peu de temps après la box qu’on lui a remise. Mais son compte est débité de 22 € deux mois de suite. Il s’adresse à l’association locale (AL) de ­Charente-Maritime. Pointant une vente forcée de la part de Bouygues qui, de plus, n’a pas respecté son devoir de conseil, l’AL réclame la restitution des sommes prélevées par Canal+ et obtient gain de cause.